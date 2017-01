“No hay soluciones mágicas” Locales 28/01/2017 Redacción José León Garibay, ministro de Infraestructura y Transporte de la Provincia, se refirió a la situación hídrica y las gestiones y obras que se proyectan en el departamento Castellanos. Sobre la inacción en nuestra región, desde abril del año pasado hasta esta nueva crisis, argumentó que “la emergencia nos demoró esta posibilidad de desarrollar el plan integral”.

Ampliar FOTO ARCHIVO MINISTRO. José Garibay, acompañado por Rostagno, en el desayuno de la Rural el 4 de abril de 2016.

Por Gonzalo Rodríguez (Redacción LA OPINION). - Los productores agropecuarios de la provincia, y los de nuestro departamento en particular, aguardan las obras que no se hicieron hasta ahora para mantener la esperanza de seguir siendo trabajadores del campo. Las inundaciones que volvieron a afectar grandes sectores santafesinos evidenciaron la falta de infraestructura y/o planeamiento en el manejo de las aguas y dejaron en jaque al sector primario, aunque muchos, fundamentalmente tamberos, debieron desarticular sus actividades.

Este panorama puso al Gobierno de la Provincia en el ojo de la tormenta, situación lógica si tenemos en cuenta que la administración de Miguel Lifschitz fue la que vivió en carne propia la crisis de abril de 2016. Justamente en aquel momento, exactamente el 4 de ese mes, el Ministro de Infraestructura y Transporte José León Garibay fue protagonista del primer desayuno de trabajo organizado por la Sociedad Rural de Rafaela.

En la oportunidad se lo consultó al Ministro sobre varios temas, entre ellos el canal Vila – Cululú. Garibay había respondido: “tenemos una regulación por esta cuenca, por el agua que está habilitada para que Córdoba vuelque hacia esta cuenca. Previo a eso también la provincia tenía que hacer una serie de obras, que creo que no están terminadas. El jueves tenemos una reunión en Córdoba con Fabián López, el ministro de Recursos Hídricos, para ver cómo estamos con este acuerdo”. E inmediatamente había reconocido que la provincia estaba "en deuda" con algunas obras, por ejemplo, la ampliación de los puentes sobre la traza del canal Vila-Cululú.

Lo concreto es que aquello quedó en un cajón o, en el mejor de los casos, en nuestro archivo. Por eso contactamos al Ministro quien se prestó amablemente a la charla. Lo consultamos, obviamente, sobre aquellos dichos y la falta de gestiones sobre este canal y nuestra zona en general. Nos dijo: “evidentemente la emergencia nos llevó a trabajar en temas puntuales, nos demoró esta posibilidad de desarrollar el plan integral y al mismo tiempo esta obra que es un proyecto sencillo se demoró en su ejecución. Ha habido temas que se priorizaron en la emergencia pero yo creo que si no se trabaja en el mediano y largo plazo vamos a vivir de emergencia en emergencia”.

Estas dilaciones quedaron al desnudo ante los cientos de milímetros caídos en pocos días. En aquel momento, en abril de 2016 en el desayuno de la Rural, el funcionario había reconocido la “falta de planificación del manejo hídrico con amplitud territorial”. Eso se le reprocha enérgicamente al gobierno provincial y por eso lo consultamos sobre sus sensaciones: “Estamos con una gran preocupación por la situación que se vivió. Evidentemente hubo posibilidades en algunos casos de haber hecho previsiones y haber tenido obras, pero también entiendo que se ha vivido un fenómeno climático excepcional, con las napas muy altas, con lo que implica que no hay filtración hacia abajo, toda el agua se mantiene y hay que sacarla por los canales. Obviamente asumiendo las responsabilidades y a partir de ahí dispuesto a trabajar como lo venimos haciendo. No creo que haya una solución mágica de los problemas, así que dispuesto a encontrar el mejor camino y hay una decisión del gobernador de poner los recursos necesarios para lo que se proyecte y se identifique para ejecutar”.



LAS GESTIONES ACTUALES

Esta semana José Garibay mantuvo encuentros con distintos sectores en pos de avanzar hacia planes concretos para el manejo del agua. Uno de ellos fue el que mantuvo con representantes de la Nación y de la provincia de Córdoba, sobre el cual el Ministro nos contó que se refirieron “fundamentalmente a La Picasa, que entró en emergencia, y obviamente hablamos de otros temas. Repasamos rápidamente lo del Vila – Cululú, donde planteamos a la Nación la integración junto con las 2 provincias de una cuenca intejurisdiccional para administrar el agua que viene de Córdoba, que ha tenido cierta intervención, se han hecho obras y no está claro el efecto que han tenido y por eso queremos hacer una auditoría y un desarrollo completo de la problemática del vínculo Córdoba – Santa Fe”.

Finalmente consultamos el titular de la cartera de Infraestructura y Transporte sobre los plazos que manejan para lanzar los planes integrales de manejo hídrico. Garibay explicó que “en estas reuniones con todos los intendentes y presidentes comunales, donde estuvo el gobernador, nos planteamos 3 tiempos. Un tiempo de emergencia donde hay obras que ya están lanzadas, obras identificadas que no son de magnitud pero que mejoran la situación de localidades o sectores. Recuerdo ahora las de Presidente Roca o la mejora del canal de Humberto Primo. Esas obras les vamos a poner énfasis en aportar los fondos, los recursos y estar interactuando para que rápidamente se ejecuten. Luego hay que identificar una obra, que se está trabajando en el proyecto, que es la ampliación del canal Vila – Cululú, desde la ruta 70 hacia abajo, incluyendo toda la zona hasta llegar al río Salado. Es de mediano plazo, estimamos entre 2 y 3 meses que puede estar el proyecto. Ya se le presentó a la Nación la solicitud de financiamiento para esa obra. Y más a mediano plazo hemos hecho un acuerdo con el Instituto Nacional del Agua para desarrollar un plan director. Ya había un diagnóstico previo, lo irán actualizando y vamos a empezar a trabajar en el territorio para que sea lo más convalidado aparte de la visión técnica del INA, que nos pidió ver también toda la situación productiva. Estimamos que se va a culminar aproximadamente en 6 meses”.