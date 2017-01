Cambios en ART: FISFE critica las formas, pero no el fondo Locales 28/01/2017 Redacción Desde la Federación de Industriales de Santa Fe advierten que haber sacado por decreto las modificaciones a las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo fue un error que va a herir de muerte a una normativa que se encaminaba al consenso.

Con la Provincia ocupando desde hace años los primeros puestos del ranking de juicios laborales a nivel país, industriales santafesinos venían jugando cartas muy fuertes en favor de una nueva ley de Riesgos del Trabajo. Lejos de contentarse con la normativa que vio la luz a través de un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, advierten que las formas no fueron las correctas y que esto no sólo no les solucionará el problema sino que mete ruido en un tema que se encaminaba a una solución consensuada.

“Nos preocupa el camino, se dejan portones abiertos para la inconstitucionalidad”, entendió el abogado de Fisfe Walter Andreozzi. Es que ni bien conocida la noticia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Macri, desde la oposición política al Colegio de Abogados e incluso las centrales obreras ya salieron a marcar la cancha al respecto con una férrea oposición.

“Es un DNU que no se va poder poner en marcha. El contenido de la norma es el que se venía construyendo en forma consensuada con participación de todos los actores en las comisiones del Senado, sobre todo el tema de las comisiones médicas. Esta Ley requiere del consenso y la articulación porque es un tema complejo, y por eso fue un error haberlo resuelto con un decreto. Hoy todos los actores que habían participado de la búsqueda de ese consenso, los pusiste en la vereda de enfrente por la herramienta que elegiste”, opinó el especialista.

Andreozzi además puso la lupa en la aplicación de la normativa: “Esta ley por sí sola no va a resolver las cosas. En este caso la adhesión de las provincias es fundamental, y si se obliga a los trabajadores a ir a Comisiones Médicas pero no se invierte en el desarrollo de las mismas, esto no funciona. Se requiere de una inversión fuerte en el fortalecimiento de las comisiones médicas, acercarlas a las localidades y facilitarles respuestas inmediatas a los trabajadores”, amplió.

De esta forma, al contrario de lo que se busca con la Ley, el abogado entiende que va a traer “mayor litigiosidad en lugar de menos”. Es que desde el vamos está condenada a caminar los pasillos de la Justicia: “Primero por el cuestionamiento de la norma y después apenas puesta a nadar, se viene la inconstitucionalidad de la concurrencia previa a las comisiones médicas. Es más de lo mismo. Al haber acortado el camino se corre la discusión central, se corre el objetivo de la norma que es seguir trabajando en prevención”, agregó.

La preocupación de la central fabril pasa también por quedar en el medio de un debate como los beneficiados por una normativa que lejos está de dejarlos en esa posición. “estamos preocupados porque no resolvemos nada, pero además se instala que esta es una reforma a la medida del sector empresario, nos van a terminar haciendo cargo como sector de una reforma que no va a hacer más que complicarnos”.



¿Y LA COMISION MEDICA LOCAL?

En agosto de 2015, se hizo un anuncio muy esperado en nuestra ciudad: un comisión médica laboral el acuerdo entre la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe y las SRT para la detección de casos de fraude laboral y una nueva resolución que modificará la regla de contratación de las ART en favor de los empleadores.

En este marco, el Superintendente de Riesgos del Trabajo, Dr. Juan González Gaviola, que había venido a la ciudad para el anuncio, destacó que se habían atendido los pedidos conjuntos elevados entre el Municipio, el CCIRR y la CGT. Actualmente, y según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Santa Fe, la región 2 - nodo Rafaela, cuenta con más de 45 mil empleos registrados, por lo que resultaba imprescindible avanzar con una comisión local.

En mayo del año pasado, luego del cambio de autoridades a nivel nacional, volvieron a llevar el pedido a la gestión macrista. Aún no hay respuestas oficiales sobre el tema.