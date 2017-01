Ganó Atlético y perdió el "9" Deportes 28/01/2017 Redacción Leer mas ...

BUEN JUEGO./ Villa salió por faltas y el "9" lo sintió.

Una valiosa victoria obtuvo anoche Atlético de Rafaela, su primera como visitante, en la séptima fecha de la Liga Provincial de Básquetbol. El equipo dirigido por Gerardo Velazco derrotó en Rosario a Atalaya, que era uno de los líderes de la Zona A, por 69 a 63. La Crema ganaba por 19 puntos al comienzo del último cuarto y esa diferencia fue clave para sostener la reacción del local en los pasajes finales. Así termina la primera mitad de la fase regular con buenas expectativas.

Dirigieron Osvaldo Bautista y Hernán Pérez. Parciales: 12-16, 25-34 y 33-54.

Atalaya: Suarez 13, Pugnali 11, M. Yanson 9, Orellano 6 y Perez 7 (fi). Maruelli 1, L. Yanson 2, Moreno 7, Gargicevich 1, Lasala 6. DT: M. Junco.

Atlético: Primo 11, Riboldi 11, Del Pino 8, Fior 13 y Martina 14 (fi). Gonzalez 4, Mire 3 y Crotti 5. DT: G. Velazco.



LUCHO, NO ALCANZO

9 de Julio cerró la ronda inicial sin victorias, aunque anoche hizo un buen partido ante Santa Paula de Gálvez. En el Centenario, uno de los líderes de la Zona C se impuso por 98 a 81, pero la diferencia (establecida con un parcial de 31 a 19 en los 10 minutos finales) no se condice con el desarrollo. Mucho tuvo que ver en ello cuando la dupla arbitral (de floja labor) sacó con 5 faltas a Leo Villa, que era la figura del equipo local, al cierre del tercer cuarto.

Dirigieron Alejandro Araujo y Mauricio Prgomet. Parciales: 25-18, 41-40 y 62-67.

9 de Julio: Meinberg 10, Villa 22, Facundo Chiabotto 14, Franco Chiabotto 15 y Volta 6 (fi). Gerbaldo 4, Chiavassa 2, Rodriguez 0, Zimmermann 0, Albornoz 3 y Porporatto 5. DT: Jorge Chiabotto.

Santa Paula: Fedele 3, Furlan 28, Stettler 6, Chiana 25 y Pérez 7 (fi). Carinelli 1, Piedrabuena 26 y E. Vottero 2. DT: Blanc.