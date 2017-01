Crece el rechazo a la decisión de mover el feriado del 24 de marzo Nacionales 28/01/2017 Redacción Gobernadores, intendentes y legisladores peronistas meten presión para que no se mueva el feriado del 24 de Marzo

Ampliar FOTO ARCHIVO CARLOTTO. Convocó a la marcha que realizarán organismos de derechos humanos el 24 de marzo en la Plaza de Mayo.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Gobernadores e intendentes peronistas de distintos puntos del país metieron ayer presión a la Casa Rosada para que dé marcha atrás con la decisión de hacer móvil el feriado del 24 de marzo, reclamo al que se sumaron el PJ bonaerense y el bloque de diputados nacional del Frente para la Victoria.

De esta manera, sigue creciendo el rechazo a la medida adoptada por un decreto firmado la semana pasada por el presidente Mauricio Macri, que le dio carácter móvil al feriado por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, así como al 2 de abril, Día del Veterano de Malvinas, y el 20 de junio, Día de la Bandera.

Pese a mantener una relación estrecha con el Presidente, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, se diferenció en este tema al afirmar que tanto el 24 de marzo como el 20 de junio, el del 25 de mayo y el 9 de julio, "no pueden ser cambiados de fecha, son fundacionales en el país".

Respecto del 24 de marzo, el mandatario cordobés sostuvo que "es un día fundacional en el sentido de decirle sí a la democracia, sí a la vida, no al terrorismo de Estado" y adelantó que en esa provincia se hará "una jornada de reflexión de la memoria, la verdad y la justicia en todas las escuelas". No obstante, Schiaretti se mostró contrario a declarar asueto en la provincia, tal como lo hicieron ya varios intendentes peronistas, para esta fecha porque sólo alcanzaría a los empleados públicos.

También el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, anunció que la provincia no adherirá a la movilidad de estas fechas porque - sostuvo- "el 24 de marzo y el 2 de abril no se tocan". "Por respeto, no se puede andar manoseando según el Gobierno que esté si la ponemos antes, después o si la enganchamos el fin de semana. Es una barbaridad y una equivocación", cuestionó Das Neves. Y agregó, respecto al Día de la Memoria: "Es todo un símbolo. No fue una guerra, los fueron a buscar, los mataron y los desaparecieron, están desaparecidos. Es todo un símbolo, no se puede cambiar".

Por su parte, el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, señaló a través de redes sociales que la capital chaqueña "mantendrá el asueto administrativo el 24 de marzo", en respuesta a la decisión de Macri. También el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, confirmó en declaraciones a radio El Mundo su decisión de declarar "asueto administrativo para el 24 de marzo" y consideró que "el Presidente se excede en sus atribuciones".

Los intendentes de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, de Mercedes, Juan Ustarroz, y de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, también anunciaron a través de las redes sociales que darán asueto administrativo en sus respectivos distritos. "Lo convertiremos en un feriado del pueblo para el pueblo", expresó Durañona en su cuenta de Twitter, mientras que Ustarroz utilizó el hashtag "#El24nosetoca" y la Municipalidad de Lomas de Zamora realizó un anuncio más formal a través de la cuenta oficial.

De esa forma, los jefes comunales peronistas se sumaron a la iniciativa del intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, quien el último jueves firmó un decreto para declarar "asueto municipal" el 24 de marzo y anunció el lanzamiento de "la campaña nacional #El24NoSeToca".

En tanto, el PJ bonaerense repudió el decreto a través de su presidente, Fernando Espinoza, quien expresó que el 24 de marzo se recuerda "a todas las víctimas de la violencia de Estado" y "no se puede decretar que sea un día más, que se pueda conmemorar en otra fecha". "Es un día sagrado para los argentinos, para todos los que creemos y queremos vivir para siempre en democracia", sostuvo el exintendente de La Matanza, al tiempo que convocó "a todos los que sienten que estos días deben ser respetados" a "mostrarle al Presidente que una vez más se equivocó".

Respecto del feriado del 2 de abril, expresó: "Por la memoria de nuestros héroes caídos en Malvinas, por el respeto a nuestros héroes que aún viven y trabajan por la patria (...) por ellos es que exigimos que el 2 de abril sea inamovible".

El bloque de diputados nacionales del FPV-PJ que encabeza Héctor Recalde también manifestó su rechazo al decreto y subrayó su "apoyo la iniciativa de algunos intendentes del conurbano bonaerense de declarar ese día feriado".

Tras expresar su respaldo a los organismos de derechos humanos que rechazan que el 24 de marzo se convierta en un feriado móvil, los diputados señalaron que esa fecha se instauró como Día de la Memoria "para que las futuras generaciones se enteren" de lo ocurrido "un día macabro como ese del año 1976". "Quizá el Gobierno de Macri esconda en esta decisión sus verdaderas intenciones que es la de tratar de disociar el 24 de Marzo con la etapa más oscura, triste y sangrienta de nuestra historia, sea por vergüenza o por mandato cultural o ideológico".