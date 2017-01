Noticias al Cierre Nacionales 28/01/2017 Redacción Leer mas ...

EL GOBIERNO EXPRESO "PREOCUPACION"

POR EL MURO ENTRE EE.UU. Y MEXICO

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El Gobierno expresó anoche su "preocupación" por la iniciativa del presidente Donald Trump para construir un muro fronterizo entre Estados Unidos y México y pidió "diálogo y búsqueda de consensos" entre ambos países. "La República Argentina considera que el diálogo y la búsqueda de consensos deben ser principios fundamentales en el relacionamiento entre todos los países del orden internacional, principios que cobran aún mayor relevancia entre países vecinos", indicó la Cancillería en un comunicado.



MORALES Y MICHETTI ENTREGAN SUBSIDIOS

A DAMNIFICADOS POR EL ALUD EN JUJUY

BUENOS AIRES, 28 (NA). - La vicepresidenta, Gabriela Michetti, desembarcó ayer en Jujuy para entregar junto al gobernador radical Gerardo Morales subsidios y materiales destinados a la reconstrucción de las viviendas tras el alud que afectó a varias localidades de la provincia.



EMPRESARIOS CUESTIONAN ADVERTENCIA DE

ABRIR IMPORTACIONES PARA BAJAR PRECIOS

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Distintas cámaras que agrupan a pymes nacionales cuestionaron ayer la advertencia del ministro de Producción, Francisco Cabrera, de abrir importaciones para contener precios, y coincidieron en señalar que así se perjudica a la industria y no se favorece el comercio. El Movimiento de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino afirmó que Cabrera "entregó el mercado a bancos y a las corrupciones extranjeras", mientras que la Confederación General Empresaria se declaró "en estado de alerta" ante las advertencia ministerial.



LA JUSTICIA INVESTIGA EL HACKEO A

LA CUENTA DE TWITTER DE BULLRICH

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El juez federal Sebastián Ramos investiga el hackeo de la cuenta de Twitter de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de una denuncia realizada por la Policía Federal. En la causa interviene la fiscal Paloma Ochoa y se investiga el supuesto delito de "violación de correspondencia de medios electrónicos", indicaron a NA fuentes judiciales.



DUEÑOS DE LOS MICROS DE LARGA

DISTANCIA NO CORTARAN LAS RUTAS

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Los dueños de micros de larga distancia independientes se reunieron ayer con representantes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), y llegaron a un acuerdo, por lo que no van a cortar las rutas la semana próxima tal como lo habían advertido. Los propietarios de los micros pusieron como plazo el 14 de febrero próximo para sentarse nuevamente en una mesa de diálogo para trabajar el tema de la habilitación de los coches. Este viernes 15 micros de larga distancia cortaron Hipólito Yrigoyen y Bolívar, en Plaza de Mayo, por la reciente medida del Gobierno que prohíbe la circulación de ómnibus de más de 13 años para el servicio público.



AVANZA EL DESMINADO EN MALVINAS

CON "DEMOLICIONES CONTROLADAS"

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El equipo a cargo del barrido de minas en las Islas Malvinas, legado de la guerra de 1982, puso en marcha ayer un programa de demoliciones controladas en las proximidades de Puerto Argentino. Dichos barrido y demoliciones permiten recuperar terrenos aledaños que han permanecido fuera del aprovechamiento ciudadano desde hace más de tres décadas.



OFICIALIZAN LOS INGRESOS AL CONICET

DE 385 INVESTIGADORES CIENTIFICOS

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El Gobierno dio a conocer ayer la lista de ingresantes al CONICET, un total de 385, que en su momento generó un conflicto con la comunidad científica. Según se informó en el Boletín Oficial, el Directorio del CONICET seleccionó "385 postulantes para incorporarse a cargos a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico".



BURYAILE INAUGURO UN NUEVO

EDIFICIO DEL INTA EN FORMOSA

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, inauguró ayer un nuevo edificio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en la provincia de Formosa, para trabajar sobre recursos naturales en zonas semiáridas. Se trata de la flamante sede de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) de la localidad Ingeniero Juárez a cuya inauguración concurrieron vecinos, productores y referentes de comunidades indígenas.