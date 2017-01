CARTAS DE LECTORES Carta de Lectores 28/01/2017 Redacción Leer mas ...

Peligro inminente



Sr. Director:



Vengo analizando el presente tema (palomas medianas) desde hace un tiempo más que prudencial, aguardando alguna reacción de las autoridades competentes.

Al no evidenciarlo, me permito realizar mi propio análisis, pidiendo disculpas por carecer de un profundo conocimiento profesional inherente a lo veterinario.

Como todos habrán comprobado, lo que comenzó con unas pocas "yuntas" hace algunos años, se ha multiplicado por cifras siderales en la actualidad, con las consecuencias que es dable suponer.

A las numerosas y variadas afectaciones producidas por el derrame de su estiércol en forma continua por toda la ciudad: vehículos, cristales, reservorios de agua, depredación en las quintas familiares, etc. debemos agregar algo mucho más grave a tener en cuenta: el inminente peligro de contagio de enfermedades, sobre todo a los desprotegidos niños, y que son varias, siendo la más evidente la psitacosis o enfermedad de las cotorras como así también la gripe aviar.

Terminemos el verso del "emblema de la paz" y seamos realistas y prácticos, la situación actual así lo requiere. ¿Por qué no imitar acciones que son dignas de hacerlo?

Sigamos los lineamientos de algunos intendentes cordobeses, cansados de luchar infructuosamente, dispusieron faenar a los susodichos volátiles y preparándolos con arroz atendieron las necesidades alimentarias de los barrios carenciados (doy fe que es un sabroso plato, pues lo he ingerido varias veces en mi juventud).

Reitero disculpas si hiero con la presente alguna susceptibilidad, pero debemos ser prácticos y de ese modo dar solución a un problema que se está tornando inmanejable.



Prof. Walter Guzmán

DNI 6.488.714