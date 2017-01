Aquellos hombres de campo como Crudencio Drubetta

PLAZA CLUCELLAS (Por Darío Bonino). -Así quise titular su despedida.

De allí venía y fue la actividad que lo identificó a lo largo de estos casi 87 años.

Manteniendo una relación laboral centenaria de patrón a empleado rural entre los Drubetta y la familia Borda-Bossana en un hecho que no registra antecedentes.

Atrás pero grabadas para siempre han quedado las carneadas, yerras, el tambo, la siembra y la cosecha que terminaba con una hermosa reunión familiar con los Hosenen; su otra familia.

Las jugadas de bochas en el atardecer del campo, el juego de naipes, la mateada y la cantada donde nunca faltaba su hijo Josesito y sus amigos con la guitarreada.

Son esos momentos plenos de felicidad y nostalgia los que hoy nos llevamos y ayudan a sobrellevar esta instancia difícil de despedida.

Colaborador desde siempre junto a su esposa Norma del Centro de Jubilados y pensionados y de toda institución que lo requiera.

Hombre de bien, de palabra, honesto, honrado, buen compañero y desinteresado.

Cuando le preguntaba; ¿Cuánto le debo Credencio por la tusada de Margarita y Corchito? El me contestaba siempre... Me vas a hacer enojar!!

Ya forman parte de nuestro museo rural la taba con las iniciales JD de su padre José y la correa con la que vareaba a la inalcanzable yegua "Alegría", entre otras valiosas pertenencias.

Nos llevamos para siempre el mejor de los recuerdos de este hombre bueno. Acompañamos a sus familia y amigos en este momento de dolor pero de satisfacción al mismo tiempo de haberlo conocido y te decimos... Hasta siempre Crede!!