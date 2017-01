Adorni, pasión por restaurar muebles Sociales 28/01/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO M.I.ADORNI RECICLAR. María Inés Adorni encontró su pasión en la restauración de muebles y objetos antiguos.

"Hace más de veinte años que me apasiona trabajar con las antigüedades", afirma María Inés Adorni, quien reparte su tiempo entre el trabajo de rescatar muebles antiguos y la docencia en su propio taller y también en la Escuela "Américo Tosello". "Como hija de mueblero que soy me apasiona trabajar con la madera y volver ese mueble al estado original", se confiesa.

Antes de encarar una restauración, María Inés realiza un diagnóstico del mueble a intervenir. "Es necesario hacer un estudio, determinar si ese mueble está deteriorado a causa de la humedad o de una enfermedad de la madera", expresó al dar detalles de su rutina. "Después hay que resolver el proyecto de reciclado, dándole patinas y falsos acabados para realzar ese mueble", agregó a la vez que consignó que no sólo se dedica a recuperar muebles sino también cuadros, esculturas, murales y cerámicas.

Con respecto a su rol docente, María Inés tiene su Taller Crearte en el que dicta cursos de pintura, dibujo, cerámica y escultura. "En este año vamos a abrir el curso de restaurador de muebles y reciclado", agrega mientras cuenta que junto a sus alumnos desde hace 15 años expone los trabajos desarrollados en los cursos. "Y hace tres años que dicto clases en la escuela Taller Américo Tosello", añade.

Para los interesados en comunicarse con María Inés pueden llamar al celular (03492) 15519654 o bien al teléfono fijo 445959.