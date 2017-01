Karting del Río Salado en el pavimento de Sunchales Deportes 28/01/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO MIGUEL KELLER KARTODROMO DE SUNCHALES. Será escenario de la primera del KRS.

Por primera vez en su historial, el Karting del Río Salado iniciará su temporada en un circuito pavimentado.

Se adoptó esa decisión ante la imposibilidad de utilizar un escenario de tierra, por cuanto las inundaciones que afectan a toda nuestra región no permiten trabajar en esa superficie.

Habitualmente, los calendarios empezaban, también en el verano, en los trazados que disponían de un sistema lumínico adecuado para llevar adelante ese tipo de espectáculos deportivos.

En recientes campeonatos se disputaron las fechas iniciales en Ramona y en Franck, algo que lamentablemente no ocurrirá en esta oportunidad por las razones mencionadas.

Con buen criterio y a los efectos de poner en marcha la actividad, se confirmó la disputa de la primera fecha del Torneo Oficial 2017 para el fin de semana del 18 y 19 de febrero en el Kartódromo Sudamericano Ciudad de Sunchales.

Se adelantó, paralelamente, que la segunda competencia se realizará en el mismo circuito, pero resta confirmarse la fecha, que sería en el venidero mes de marzo.

El calendario tendrá 11 fechas, estableciéndose un mínimo de dos carreras en asfalto (las que ya están definidas), pero dejando abierta la chance para que se puedan realizar otras en ese trazado, ante eventuales suspensiones por razones climáticas.

De todos modos, la intención es programar la mayor cantidad posible de fechas -lo ideal serían nueve- en tierra, para respetar la esencia de la categoría Karting del Río Salado.

Durante la temporada anterior, a los escenarios tradicionales, se agregó el del Belgrano Motor Club de la localidad de Colonia Belgrano y se aguardan definiciones sobre Humboldt, ya que este año no se utilizará el Circuito Comunal.



EL ASPECTO TECNICO

En cuanto a los Reglamentos Técnicos para la temporada 2017 se han efectuado algunas modificaciones en los correspondientes a las divisiones 110 Escuela y 150 Kayak.

También se recuerda que la categoría 4T Senior utilizará exclusivamente motores 150 Kayak (sin brida y con 190kg).

En relación a 4T Junior y 4T Mayor seguirán con la doble motorización (125 varilleros y 150 Kayak con brida).

Para consultar los Reglamentos Técnicos, se debe ingresar a la página oficial de la Federación de Asociaciones de Pilotos y Clubes del Deporte Motor Santafesino.