Trump y Peña Nieto ahora buscan reducir la tensión

Ampliar FOTO AFP-NA ENCUENTRO. Trump junto a Theresa May.

MEXICO, 28 (AFP-NA). - Los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de Estados Unidos, Donald Trump, buscan reducir la tensión en la relación bilateral tras reconocer las diferencias de sus posiciones sobre el pago del muro fronterizo y acordaron buscar una solución.

Las divergencias entre ambos países crecieron el jueves cuando Trump le dio un ultimátum a Peña Nieto para que pague el muro fronterizo con el que quiere detener la migración ilegal, pero el presidente mexicano respondió cancelando una visita a Washington programada para el 31 de enero.

Trump y Peña Nieto "reconocieron" en una llamada telefónica de una hora efectuada este viernes sus "claras y muy públicas diferencias de posición" sobre "el pago" del muro, que Trump ha insistido que debe costear México, reportó en un comunicado la presidencia mexicana.

Los mandatarios "acordaron resolver estas diferencias como parte de una discusión integral de todos los aspectos de la relación bilateral. Los presidentes también convinieron por ahora ya no hablar públicamente de este controversial tema", añadió el comunicado difundido por el gobierno de México. Poco después, la Casa Blanca difundió un comunicado casi idéntico, solo que no mencionaba el acuerdo de no hablar en público sobre el pago del muro como lo dice el que difundió la presidencia mexicana.

Trump dijo, durante una conferencia conjunta con la primera ministra británica, Theresa May, la relación comercial con México hace que los estadounidenses sean vistos como "tontos" porque el intercambio deja a Estados Unidos con un déficit de 60.000 millones de dólares al año. "Como todos saben, México ha negociado mejor y nos ha hecho papilla gracias a nuestros anteriores presidentes. Nos hace quedar como tontos", añadió Trump.

Por otra parte, Trump destacó la "relación especial" entre Estados Unidos y Gran Bretaña y su respaldo al Brexit tras recibir en Washington a la primera ministra británica Theresa May.