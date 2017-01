Se reabre el conflicto en el sector bancario Nacionales 28/01/2017 Redacción Gremio bancario calificó de "sinvergüenzas y estafadores" a dueños de bancos por marcha atrás con acuerdo salarial

BUENOS AIRES, 28 (NA). - La Asociación Bancaria salió a calificar ayer de "sinvergüenzas y estafadores" a dueños de bancos luego de que el Ministerio de Trabajo rechazó homologar el último acuerdo salarial y se declaró en estado de alerta advirtiendo por "posibles conflictos". El gremio que conduce Sergio Palazzo responsabilizó a la cartera laboral y a los bancos "del conflicto y de los incidentes que pudieran suscitarse con motivo de su absurda provocación".

El acuerdo salarial acordado disponía el pago de una suma no remunerativa de $8.000 que se debía pagar antes del 31 de diciembre último para compensar la inflación a trabajadores con sueldos inferiores a $25.000. Otra suma de $10.000 a los trabajadores cuyos salarios se hayan ubicado en promedio entre $25.000 y $35.000; y cobrarán 12.000 pesos quienes hayan registrado sueldos superiores.

El acuerdo también disponía de un anticipo mensual para enero, febrero, marzo y abril que se integrarán como una suma fija de 2.000 pesos, a lo que se adicionaría un 10 por ciento de todas las remuneraciones. El gremio acusó, además, al gobierno de "no garantizar la seguridad jurídica", con duros cuestionamientos hacia al ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

"Dejando bien claro que no hay seguridad jurídica bajo el actual Gobierno, el ´secretario del presidente Macri´ a cargo de la cartera laboral, Jorge Triaca, en complicidad con la banca extranjera habrían logrado que todos los bancos incumplan los acuerdos paritarios suscriptos el pasado 23 de noviembre", denunció La Bancaria.



SMATA NEGO UN

CAMBIO DE CONVENIO

El secretario general del sindicato de mecánicos SMATA, Ricardo Pignanelli, aclaró ayer que el gobierno "no pidió" modificar el convenio colectivo ni condicionó a cláusulas de productividad el próximo aumento salarial. Pignanelli salió a aclarar así los alcances de la reunión que mantuvo con el ministro de Producción, Francisco Cabrera, donde se analizó cómo reactivar la industria automotriz, uno de los sectores más afectados por la recesión y la caída de Brasil.

Según trascendió, el gobierno busca un acuerdo similar al que firmaron los gremios petroleros para reactivar el yacimiento neuquino de Vaca Muerta, en el que se realizaron modificaciones al convenio colectivo de los petroleros. El sindicalista dijo que en el encuentro se habló "de cómo podemos generar un millón de unidades de fabricación nacional, que generaría un montón de puestos de trabajo".