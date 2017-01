El caso del empresario Policiales 28/01/2017 Redacción Leer mas ...

El abogado de la familia del empresario español Roberto Fernández Montes asesinado por su yerno y al menos por otros dos cómplices, denunció que las hijas de este reciben amenazas y criticó que el carnicero acusado de participar del hecho continúe prófugo.

"Es grave que no aparezca el carnicero", dijo el abogado Matías Morla quien aseguró que si no fuera por los aportes hechos por las hijas del empresario, el crimen hubiera quedado impune. "Nos encontramos ante una persona que estaba siendo amenazada y no pasó nada, y se hizo denuncia por desaparición y fue gracias a la hija, no a la policía" que se descubrió el crimen, agregó.

"No hay dudas que el carnicero es el culpable" del crimen, sostuvo Morla, que pidió la colaboración de los medios para difundir su identidad y lograr la detención.

Por otra parte, Morla ratificó que las hijas del empresario siguen recibiendo llamadas en el que le refieren amenazas, por lo que el juez del caso Hernán López, dispuso consigna oficial para ellas e investigar el origen de los llamados. "El que hizo las llamadas va a tener que dar explicaciones",

añadió el abogado.

"Las hijas están muy nerviosas porque este hombre está prófugo", dijo Morla en referencia al carnicero Pedro Fernández Torres, de nacionalidad paraguaya, quien se sospecha participó del asesinato del empresario español junto con el yerno de este, Santiago Corona, y el mecánico Ricardo Arce López. (NA)