La inflación en la Provincia durante 2016 fue de 32,9% Locales 27/01/2017 Redacción Según el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) en diciembre hubo un aumento del 1,6%. Alimentos y bebidas, transportes y comunicaciones, los dos rubros en donde hubo más aumentos. El ministro de Gobierno, Pablo Farías, anticipó que utilizarán estos números para la paritaria. El año pasado habían dado un 33% de incremento salarial.

Ampliar FOTO ARCHIVO GONDOLAS./ Sin lugar a dudas, el lugar en donde más se siente el aumento de los precios.

El Instituto Provincial de Estadísticas y Censos dio a conocer los datos correspondientes al índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente al último mes del año pasado, que determinó que -con respecto a noviembre de 2016, el incremento fue de un 1,6%, lo que deriva en un 32,9% para todo el año.

En relación a los índices y sus variaciones correspondientes a los nueve capítulos de la canasta del IPC, Jorge Moore, director del IPEC, señaló al diario Uno de Santa Fe que el mayor aumento se encuentra en los rubros "alimentos y bebidas y luego transporte y comunicaciones, son los dos índices más pesados", destacó. Al respecto aclaró en los servicios, "el impacto del aumento del gas estará reflejado en los próximos dos meses porque en la Provincia había un recurso de amparo judicial que anuló el incremento".

Asimismo aclaró que en el mes de noviembre de 2016, "arrastrábamos un ajuste del 38,5, y bajó al 32,9 porque este año no se incluye el mes de diciembre de 2015".

Estos números traerán aparejado un coletazo en lo político e institucional. Es que el pasado miércoles -un día antes de que se dieran a conocer los datos oficiales- el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, confirmó que la semana que viene habrá un primer encuentro con los gremios (ATE, UPCN, SADOP y AMSAFE) y aclaró que la gestión apuesta a discutir la pauta salarial con los "números del IPEC" en mano. Luego, con esos datos oficiales, habrá "consultas con economistas y especialistas" para ampliar el panorama.

Los gremios, obviamente, tomarán como base el anualizado tomando diciembre del 2015, elevando el porcentaje deseado para el incremento de sueldos, cercano al 40%. Es que ellos toman como base los datos aportados por el IPEC, el incremento del año pasado (que fue del 33%) y le suman los puntos porcentuales que ellos entienden que se perdieron de poder adquisitivo, que oscilan al 6%.

Sin embargo, Farías aclaró que por ahora el gobierno no hablará de números, y durante el transcurso de febrero convocará a las negociaciones formales en busca de un acuerdo "equilibrado", que "preserve los salarios estatales y que también cuide las finanzas del Estado".

Está claro que estas paritarias no serán sencillas. En primer lugar, porque se avizora un marco económico complicado. Y en segundo lugar, porque este no deja de ser un año electoral y todos los actores saben que esto termina pesando, más allá de que las elecciones se hayan postergado para agosto y octubre.

Vale recordar que el gobernador Lifschitz exhibió vocación negociadora y aseguró que las primeras "rondas informales" de diálogo para definir la escala salarial del sector público provincial comenzarán en febrero y que, en ese marco, serán convocadas "formalmente" las respectivas paritarias.

"En las próximas semanas empezaremos los diálogos con los gremios hasta que tengamos acordados criterios generales que no sólo tienen que ver con los docentes sino también con el resto de los trabajadores públicos del Estado", señaló el mandatario provincial ante un reclamo formulado por el sector docente para ser convocados "lo antes posible" a la mesa de acuerdos paritarios.

En ese sentido, Lifschitz aclaró que "el objetivo de estas reuniones informales con los referentes de los distintos sindicatos es acordar criterios generales para el desarrollo del diálogo formal" que se iniciará cuando se realice la convocatoria a paritarias que aún no tiene fecha de inicio.

En tanto, el gobernador indicó que este año, "cada provincia tendrá su criterio, porque el gobierno nacional anunció que en esta oportunidad no va a convocar a la paritaria nacional, como ocurría todos los años, y que servía como referencia para las provincias".