Ben Hur igualó sin goles con Unión en el Parque Deportes 27/01/2017 Darío Gutierrez Fue el primer amistoso de cara al comienzo de la Copa Argentina. Se jugaron 70 minutos. En el encuentro de los suplentes ganó la visita 4 a 1.

Ampliar FOTO J. BARRERA MOVEDIZO./ Daniel González, desde lo físico el que mejor llegó de las incorporaciones, tuvo un importante despliegue.

En el primer y que podría ser único encuentro de preparación para la disputa de la fase Regional de la Copa Argentina, Ben Hur igualó 0 a 0 como local ante Unión de Sunchales. Los titulares disputaron 70 minutos, en dos tiempos de 35, bajo el arbitraje de Mauro Cardozo.

El equipo de Gustavo Barraza tuvo lo mejor en la parte inicial, con una buena presión en tres cuartos de cancha que complicó al rival, una interesante movilidad de Daniel González y Palma, y el desequilibrio de Matías González sobre los costados. Como es lógico en períodos de pretemporada, faltó un poco de precisión, en especial en la zona de definición.

Ante un rival que 48 horas atrás había superado a Colón de Santa Fe, el Lobo en esos 35 iniciales generó tres chances claras, dos con Daniel Gonzalez y la restante de Emir Izaguirre, que con un derechazo cruzado le dio al palo cuando nada podía hacer Gonzalo González. El Bicho Verde, teniendo menos el balón, dispuso de dos opciones también netas, sobre todo una que Marcos Cordero le sacó a Lucas Saucedo rematando en el área chica.

En el complemento, ya con los dos equipos que iban sintiendo el trajinar, el local dispuso de otra opción con el ingresado Matías Caballero (acordó oficialmente su vinculación), que no pudo definir bien tras recibir un centro de la izquierda. El Bicho Verde volvió a inquietar en el área chica con Saucedo, pero nuevamente estuvo muy rápido de reflejos Cordero para desviar al corner.

Este Ben Hur es distinto en el sentido que ya no tiene tantos delanteros para poner en cancha y eso lo hace menos vertical. Ayer jugó Rodas como volante por izquierda, aunque habrá que ver si esa posición es la que mejor le sienta. En el medio, el cordobés Gonzalez está claro que tiene otras características a las de Autino, puede aportar mayor dinámica y buen traslado, pero no estará la personalidad y el juego aéreo que garantizaba Tato. En el ataque, Izaguirre es un delantero que dentro del área es picante como todo goleador y saliendo de ella quizás no aguante tanto el balón como lo hacía Sergio Rodriguez; mientras que en el fondo Marín es un defensor con mucha presencia que lógicamente tendrá que acoplarse a sus compañeros de defensa para llegar de la mejor manera a los encuentros con Tiro Federal. En este sentido, habrá que ver si Barraza decide tenerlo en cuenta como central (Luciano Kummer jugó ayer en el equipo suplente) o como lateral por izquierda.



BEN HUR 0 - UNION 0

Estadio: Parque. Arbitro: Mauro Cardozo.

Ben Hur: Marcos Cordero; Gustavo Mathier, Nicolás Besaccia, Ricardo Marín y Maximiliano Pavetti; Nicolás Pautasso, Daniel Gonzalez, Gastón Palma (Alejandro Carrizo) y Franco Rodas; Matías Gonzalez (Ezequiel Gnemmi) y Emir Izaguirre (Matías Caballero). DT: G. Barraza.

Unión: Gonzalo Gonzalez; Leonardo Moino, Miguel Yuste, Gonzalo Bergese y Maximiliano Sola; Matías Rojo, Romero (Carballo), Pablo Gaitán y Lucas Saucedo; Diego López y Daniel Salvatierra (Carlos Arriola). DT: A. Tosetto.



UNION CON LOS ALTERNATIVOS

El partido entre los equipos suplentes fue para el elenco sunchalense por 4 a 1, al cabo de otros 70 minutos. En la primera mitad la visita golpeó sobre el final con los tantos de Tarasco y Moretti. En el arranque del complemento descontó Gómez de cabeza, y luego de muchos cambios el visitante amplió a través de Misael Juárez y otra vez Tarasco.

Ben Hur formó con Pagliero; Alberto, Kinderknecht, Kummer y Alemandi; Forni, Céspedes, Escalada e Inchauspe; Gnemmi; Gómez. Luego ingresaron Stepffer, Ledesma, Acastello, Pianetti, Ferreyra.

Unión alistó inicialmente a Buenadía; Mandrile, Pais, Jerez y Revellino; Moretti, Acosta, Martin y Arriola; Tarasco; Cabral.

Goles: Tarasco -2-, Moretti y Juárez (U); Daniel Gómez (BH).



¿HABRA REVANCHA?

En principio estaba previsto que con Unión se iba a jugar también un segundo partido. De concretarse sería el martes, aunque habrá que Ben Hur si arriesga tomando en cuenta que juega el sábado 4 el primer partido con Tiro Federal.