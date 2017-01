Para el Ministro Contigiani, el macrismo "va a destruir el empleo y la industria nacional" Locales 27/01/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO TWITTER CONTIGGIANI ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES./ Los datos del primero informe de 2017, aportados desde el Observatorio de Importaciones.

El ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, lanzó duras críticas el pasado miércoles contra el secretario de Comercio de la Nación, Miguel Braun, quien afirmó que Argentina tiene la economía "más cerrada del mundo". Manifestó que el gobierno nacional aplica "políticas para pocos" y que "no cree en un país industrializado". Agregó que las importaciones –que considera en aumento– y la teoría del derrame "van a lograr destruir el empleo y la industria nacional".

En diálogo con Rosario3.com, el funcionario provincial tildó como una "clásica visión liberal" la declaración de Braun, quien dijo que la falta de importaciones provoca que haya "poca competencia y que los empresarios se aprovechen de esta situación". "Justifican las importaciones basándose en la generación de competitividad. Eso lo enseñan en los libros y queda muy lindo. En Argentina nunca funcionó", añadió Contigiani.

El funcionario provincial consideró que "ninguna pequeña o mediana empresa puede competir con productos importados". "Para competir con bienes industriales finales de otros países tenés que tener costos sistémicos parecidos al mundo. No te digo a Asia que ya no se puede competir, te apunto a Brasil. ¿Cómo hacés que compitan si tienen la energía y los combustibles más caros de la región?", comentó.

Para el ministro, el gobierno nacional exhibe superávit en la balanza comercial porque "bajaron tres items de las importaciones: combustibles, bienes intermedios y piezas para bienes de capital". "Pero subieron en productos finales que impactaron en nuestra provincia, en la línea blanca, en el rubro de calzados, metalmecánica, de maquinaria agrícola, de alimentos, textiles. Todo esto en un contexto de recesión", subrayó.

"En el fondo no creen en una Argentina industrializada. Para ellos lo más barato es traer todo de afuera. Ahora, que me digan qué hacemos con los millones de personas que quedan afuera de las oportunidades económicas y de integración", indicó.

Contigiani opinó que al país le conviene "desarrollo industrial, expansión interna, más trabajo registrado y mejorar los costos logísticos y externos". "El mundo está complejo. El capitalismo que ellos abrazan (Cambiemos) hoy es más proteccionista, como en el caso de Estados Unidos con Donald Trump, según sus anuncios. Asia apoya el libre comercio porque necesita exportar", disparó.

"El mundo no está para la ortodoxia económica", remarcó el titular de la cartera de la Producción.



LOS NUMEROS DE LAS IMPORTACIONES

Rosario3 pudo acceder al nuevo informe que dará a conocer el Observatorio de las Importaciones de la provincia –el primero de este año y el séptimo del organismo–, que está integrado por técnicos del Ministerio de la Producción y de los industriales de Fisfe.

Entre enero y diciembre del año pasado, creció un 33,5 por ciento la cantidad de vehículos automotores de pasajeros importados y 9,1 por ciento los bienes de consumo.

Entre 2015 y 2016, hubo alzas alarmantes en electrodomésticos y línea blanca que llegaron hasta 1.793 por ciento, como es el caso de las exhibidoras. Este rubro como el de calzados tuvieron impacto en las empresas de producción provincial.

En el ingreso de muebles extranjeros se registraron subas de hasta el 81 por ciento, en los de dormitorio.