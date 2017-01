“Vamos a vivir una edición histórica” Información General 27/01/2017 Germán Sánchez José Palazzo es el creador y organizador del Cosquín Rock que se realizará dentro de exactamente un mes en el Aeródromo de Santa María de Punilla. En exclusiva charló con LA OPINION sobre todos los detalles que se vienen, mientras también se prepara para el desembarco del festival en tierras mexicanas. El presente y el pasado del rock nacional durante 3 días, 7 escenarios y a través de 180 bandas.

Suena el teléfono y no tarda en atender. Ajustado a una agenda que no permite demoras, tiene los minutos justos y necesarios para darle lugar a cada requisitoria periodística. Y es que la previa entra en la recta final, quedan apenas 30 días para que el festival del rock más grande del país nuevamente se ponga en marcha. Y más allá de que tiene mil cosas en la cabeza, que no para ni un minuto de organizar detalles, de ver cada ítem de la organización, ahí está del otro lado de la línea, siempre dispuesto a hablar de su gran Obra.

José Palazzo, mentor, organizador, motor humano del Cosquín Rock. Y ante la primera pregunta arranca y no para. Habla con orgullo de la criatura que tanto le costó poner de pie y que está cumpliendo 17 ediciones. Este año está ante el gran desafío de que el festival siga creciendo, siga dándole una vuelta más de rosca al gran show en el que se ha convertido.

Como defensor y difusor del rock de estas tierras, el Cosquín ha trascendido las bandas. Desde ese lugar este año habrá un gran homenaje a los 50 años del Rock Nacional y eso se verá en todo el predio del Aeródromo de Santa María de Punilla. Y a la vez, como remarca Palazzo, tendrán su lugar las mejores bandas de la actualidad. Todo armará un combo único que se resume en 180 bandas en 7 escenarios. De todo esto, de lo que ocurrirá dentro de exactamente en un mes, LA OPINION habló en exclusiva con José Palazzo para comenzar a vivir desde ahora el Cosquín Rock.

-¿Se viene una edición especial del Cosquín Rock?

-Es una edición especial por lo que significa para el rock argentino la celebración de sus 50 años. Eso es lo que lo hace especial. Y además, porque hay artistas que habitualmente no participan del festival y que esta vez lo harán porque vamos a celebrar algo muy lindo y con la participación de ellos. Esos serían los casos de Javier Martínez, Ricardo Soulé, Celeste Carballo, David Lebón, Pedro Aznar, Fito Páez. Pera también es especial, porque la Argentina está viviendo un muy bien momento del rock nacional. Venimos de ver como La 25 llenó un estadio de fútbol, Ciro llenó un estadio de fútbol. Nuestro festival ha tenido en su momento artistas internacionales, pero es esencialmente un festival que se nutre con las bandas argentinas. Es el festival de rock más federal de la Argentina. Creo que vamos a vivir una edición histórica del Cosquín, no sólo desde el punto de vista de la presencia de muchos de los que fueron los fundadores del rock argentino, sino también por la gran proyección que tiene la mayoría de las grandes bandas que van a estar participando de esta edición.

-Confluyen en el mismo ámbito y frente al mismo público aquellos que le dieron vida a lo que conocemos como rock nacional y los que hoy le siguen dando vida al rock nacional.

-Sí. Y dejame que te agregue una cosa, también estarán las bandas que en el futuro le darán vida al rock, porque hay un número muy grande de bandas que se están abriendo camino y son el futuro de nuestro rock. Vas a ver muchas de esas bandas diseminadas por la grilla del festival, están creciendo de a poco, que se están mostrando en la gran vidriera y que están marcando el paso de lo que seguramente será el futuro del rock nacional.

-Se te nota hablar con mucho orgullo de las bandas chicas, las que vienen de abajo, son de alguna manera como hijos que fuiste viendo crecer a lo largo de los años.

-El término justo es que son los hijos de mis amigos, que los vi crecer y ahora son amigos míos. Yo el otro día me acordaba del crecimiento que tuvieron Los Piojos sobre todo en el interior a través de los años y hoy tengo una gran relación con Andrés Ciro (Martínez) y lo veo transformado en una de las grandes figuras de la actualidad. Pasó en su momento con Las Pastillas del Abuelo, por ejemplo, desde muy chicos las Pastillas venían al Cosquín. Yo he visto crecer a muchos artistas del rock nacional, no sólo por el Cosquín Rock, sino que en Córdoba soy productor desde los 19 años. Entonces he visto como las bandas se han ido perfeccionando, profesionalizando y mejorando día a día.

-Se unirán en esta edición dos realidades muy diferentes. Por un lado, Las Pelotas mantendrán su invicto de estar en todos los Cosquín Rock y, por el otro lado, será el debut -parece mentira a esta altura de su carrera- de Los Fabulosos Cadillacs.

-Sí, eso está buenísimo. La verdad que me costó mucho convencerlos porque no son artistas que sean de tocar en festivales. Y en algunos casos hay artistas que creen que hay algo especial, como muy ortodoxo por parte del público, pero la verdad que está buenísimo que hayan aceptado estar este año. Más allá que son una de las bandas que mejor suena en América Latina, transforman sus shows en una cosa muy linda.

-Para quienes tenemos más de 40, repasar la grilla, más allá del homenaje puntual, y ver tanta historia arriba del escenario es fuerte. Petinato trayendo a Sumo, Los Pericos, Juanse…

-Los Pericos arrancaron desde muy jovencitos y van a estar repasando toda su carrera musical durante los tres días. Además, se producirá la vuelta de Los Guarros, en fin, hay muchas cosas para ver, hay mucha variedad realmente. Y habrá lugar para todo, para la nostalgia y también para disfrutar de lo actual.

-Con tanta variedad, ¿cómo se hace para estar en todos lados y ver todos los shows que cada uno quiere ver?

-Yo digo que es imposible. Hay mucho, mucho, mucho para ver. Porque además de lo atractivo que hay en el escenario principal, se suman muchas opciones en los otros escenarios. Y así como podés ver punk o heavy metal, también podés ver a Alfredo Casero, a Petinato haciendo café concert, a Hernán Casciari y su Obra en Construcción. Más lo que ya hablamos del homenaje a los 50 años del Rock Nacional. También estará la muestra del reconocido fotógrafo Bob Gruen, famoso entre otras cosas, por su foto a Jhon Lennon en Nueva York, la última foto de Lennon. Este fotógrafo estará presente con su obra también en el festival. Es decir, si me preguntás ¿cómo hacer para ver todo? La verdad es que no se puede. Así que hay que organizarse de la mejor forma, para quienes vayan al festival ya pueden ver la aplicación para teléfonos celulares actualizada con la grilla completa y los horarios de cada día y de cada escenario.