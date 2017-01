Panorama Político Locales 27/01/2017 Redacción Leer mas ...

LA DURA POSTURA

DEL JUSTICIALISMO

Las recientes inundaciones, además del desastre productivo que le costará a la provincia unos 20.000 millones de pesos de acuerdo con las estimaciones que se hacen desde diferentes sectores -el propio gobierno provincial estimó en más de 1.000 millones de dólares-, dejó consecuencias políticas tan visibles como notables. Tanto dentro del propio Frente que gobierna, con tres renuncias dentro del área de recursos hídricos, poniendo en complicada situación a socialistas y radicales, pero también desde la oposición justicialista.

En un documento difundido por diputados peronistas, se consignan datos realmente comprometidos, que van más allá de las discusiones políticas, y que sólo pueden ser refutados con estadísticas. Se dice "el crecimiento del gasto corriente en detrimento de la inversión dio como resultado el decaimiento en su participación del gasto del 12,5% en la gestión de Obeid a 8% en la gestión Binner, 6,3% con Bonfatti y 7% con Lifschitz, mientras que la obra pública descendió de un 7,4% con Obeid a 3,2% con Binner, 2,6% con Bonfatti y 2,2% con Lifschitz", acotando luego que "el nivel de ejecución del plan de obras públicas del período 2008-2015 alcanza a un 55% de los créditos presupuestarios previstos, y que particularmente los créditos para las obras previstas en los presupuestos en el ex Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente sólo alcanzaron una ejecución del 61%".

El planteo, reiteramos, alude a los números y porcentajes de ejecución de obras, que son sumamente claros y precisos de ser realmente así.



PRODUCTORES

ENOJADOS

El Gobierno provincial puede estar más o menos acostumbrado a recibir críticas a su gestión por parte de los dirigentes o legisladores de partidos de la oposición. Son las reglas de juego en el gran circo de la política, más allá de que en esta oportunidad el peronismo sustentó su ofensiva con estadísticas, lo que no es un dato menor.

Si bien se destaca la actitud del gobernador Lifschitz de encarar el problema y buscar soluciones, no puede hacerse cargo de las críticas destinadas al gobierno del Frente Progresista porque, en realidad, apuntan más a sus predecesores, el rafaelino Hermes Binner y Antonio Bonfatti.

Pero lo que realmente deja sin respuestas al Gobierno es cuando las críticas provienen de los damnificados, de aquellos que perdieron todo o mucho de lo que tenían gracias al esfuerzo. Es el caso de las sociedades rurales de Rafaela, Sunchales y Humberto, cuyo comunicado se amplificó en los medios de comunicación de la Provincia. En el mismo, se afirma que entre las inundaciones de abril del año pasado y las de enero de este año las pérdidas en el sector productivo totalizan 3.800 millones de dólares y que "con inversiones mínimas en relación a estos valores podríamos haber evitado estas irremediables pérdidas tan significativas para la región, la provincia y el país".

Pero además las entidades repudian declaraciones del ministro de Infraestructura del gobierno provincial, José Garibay, con respecto a la inversión y obras sobre la cuenca del Vila - Cululú. "Expresiones que claramente manifiestan la ausencia de sentido común al hablar de proyectos aguas arriba", agrega. Es durísimo cuestionar a un funcionario, cuya posición ya está débil ante el desastre hídrico, por falta de sentido común. "Condenamos la inacción e incompetencia de funcionarios responsables de prever y resolver estas situaciones", afirma ese comunicado en otro tramo sin anestesia.



PIROLA TAMBIEN

El senador provincial por el departamento Las Colonias, el peronista Rubén Pirola, se sumó al creciente grupo de críticos del ministro Garibay. Es que el funcionario y amigo de Lifschitz asistió a una reunión en San Jerónimo Norte con presidentes comunales de Las Colonias para informar sobre obras y trabajos que se encuentran en gestión, según publicó El Litoral. En un comunicado, Pirola dijo que "la reunión no aportó nada nuevo y confirma nuestra preocupación".

"Los parches que nunca resuelven nada, promesas y anuncios a algunos comités de cuenca que tardan en su implementación siendo una secuencia que se repite invariablemente con cada fenómeno climático que se convierte en tragedia, en desastre y esta es una situación que deja una sensación de cansancio y hartazgo en cada uno de nosotros", sintetizó Pirola.



CARRIO INSISTE

CON LORENZETTI

La diputada Elisa Carrió no lo pierde de vista al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, pues cada vez que puede -y sus apariciones públicas y declaraciones son muy seguidas- alude al rafaelino, sobre quien tendría dispuesto solicitar juicio político en el mes de marzo, según una tregua que se habría impuesto por requerimiento del presidente Macri.

Esta vez, la combativa legisladora de la Coalición Cívica estuvo en el centro de la escena por la denuncia que hizo contra Gustavo Arribas por el pago recibido de Odebrecht, pero también aprovechó para hablar de otros temas, uno de ellos las escuchas telefónicas que comprometieron seriamente -al menos en lo ético- a la ex presidenta Cristina Kirchner por el diálogo con su ex funcionario Oscar Parrili al que llamó "pelotudo" en dos oportunidades. Consideró que la grabación no es espionaje, pero alertó "sí me parece muy peligroso que un hombre peligroso como el presidente de la Corte maneje las escuchas en el país".

Y además, se conoció también que Carrió dejó trabajando en vacaciones a un equipo de cinco asesores investigando pruebas y acusaciones contra el presidente de la Corte Suprema, "otra batalla que dará en breve", según Ambito.



LALO TE VISITA

El concejal macrista, Lalo Bonino, reiteró el miércoles en su cuenta de Facebook que está a disposición para visitar a los vecinos de la ciudad. No hay que olvidar que el edil transita el último año de su mandato en el Concejo, aunque ya está confirmado que irá por la reelección en las elecciones de este año (primarias en agosto, generales en octubre). "Desde antes de asumir como Concejal, te visitamos en tu casa para conocer tus inquietudes y deseos. Seguimos recorriendo y escuchándote. No dudes en ponerte en contacto si querés que te visite", dice el escueto pero cálido mensaje de Bonino.

A todo esto, Bonino será uno de los concejales de Cambiemos que el lunes acompañará a la diputada nacional, Gisela Scaglia, quien visitará Rafaela para mantener reuniones y llevar adelante una agenda de medios.