Los árboles son seres vivos Locales 27/01/2017 Redacción PLATANOS DE CALLE ALVEAR

Ampliar FOTO ARCHIVO EUROPEOS./ Vinieron desde ese continente, desde mediados del Siglo XIX

Por Ing. Agr. Luis Alberto Rey



Nota II



EL CASO DE LOS PLATANOS

Los árboles conocidos como Plátanos fueron introducidos desde Europa a mediados-finales del siglo XIX, debido al concepto vigente en aquellos tiempos de que todo lo que venía de Francia era culturalmente superior (en tanto en materia política se aspiraba a todo lo inglés).

Ocupado para forestar los anchos bulevares franceses rápidamente viajaron a Bs. As. ciudad que intentaba parecerse en todo a París, no solo importó ideas, sino también los arquitectos, diseñadores, escultores, materiales de construcción, etc. con ellos también vinieron los plátanos (y también se importó fauna como gorriones, liebres, ciervo colorados, jabalíes, etc. de manera que no sólo nuestras ciudades, sino también nuestros campos se parezcan más a Europa).

Entonces vendrían a representar una especie icónica de esa época de Argentina, no representan históricamente nada, sino el pasado de copia de lo extranjero o cuando el país no tenía identidad nacional definida.

Sin embargo una persona realmente notable, un paisajista francés que dejó huellas en la Argentina, Carlos Tahys, traído por el Presidente Sarmiento para “europeizar” los Parques de Palermo (que habían pertenecido al odiado tirano Juan M. de Rosas) fue quizás el primero en valorizar las especies nativas argentinas y por ello en los citados Bosques se ven Lapachos,

Jacarandaes, Seibos, Tipas.

Si se busca en internet se verá que lo expresado es similar a lo opinado allí, originalmente fue usado (y todavía se ven en las rutas internas, no autopistas, francesas o españolas), ubicados al costado, para proporcionar sombra a los carros de los agricultores o diligencias que se desplazaban con tiros de animales.

Se lo muestra como un árbol de gran porte, que puede alcanzar los 35 metros de altura, que soporta bien las podas de ramas no muy gruesas y resiste muy bien la polución ambiental de las ciudades, por lo que pueden resultar muy interesantes para espacios abiertos, grandes avenidas, debido a su gran porte pero que a la vez los imposibilita de ser ubicados en veredas, que no tengan como mínimo 10 metros alejados del frente de las casas.

Igualmente en muchos sitios fue erradicado por las complicaciones que genera la dispersión de sus semillas que presentan un doble efecto alergénico sobre las personas: en forma directa al producir o una reacción en la conjuntiva ocular o en las vías respiratorias, pero también la “pelusa” al acumularse en lugares húmedos es un sitio ideal para que se reproduzcan ácaros y hongos alergénicos.

Los inconvenientes que causan directamente sobre las viviendas desaconsejan mantener árboles exóticos, sin mayor valor intrínseco, causante de enfermedades y últimamente refugio de pájaros que convierten las veredas urbanas en verdaderos “muladares” que ensucian la ciudad, traen malos olores y posible foco de enfermedades, siendo que con la misma teoría se erradicaron, hace varias décadas, los gallineros urbanos, tan comunes en muchas casas, allá por los años 60 en la ciudad.



LOS ARBOLES URBANOS

Los árboles, al igual que los cultivos o la hacienda, deben manejarse y desde el raciocinio priorizar el objetivo (cosecha, picado, pastoreo, leche, carne, etc.).

Los árboles urbanos son muy útiles para el ciudadano y para la propia urbe si son cuidados al efecto, existen árboles como los forestados, que están destinados a producir madera o pasta celulósica y los que crecen espontáneamente en selvas, bosques o montes, que también se pueden manejar o conducir mediante técnicas más complejas, conocidas como planes dasocráticos.

Los problemas empiezan a aparecer cuando se confunden los objetivos y el manejo a efectuarse, dado que no es lo mismo un árbol urbano, uno forestado y otro selvático, aunque sea de la misma especie, pongamos un Lapacho.

Existen básicamente tres técnicas para manejar árboles: la plantación, las podas y los raleos. Las podas se utilizan para conducir los ejemplares y darles la formar adecuada, mientras que en los segundos se prioriza el espacio para darles espacio, luz, amplitud a los ejemplares plantados que resultaron dominantes, retirando los oprimidos y co-dominantes.

(En las forestaciones de la Mesopotamia los árboles finos extraídos del Raleo se venden generalmente para pasta celulósica, dejando para el turno final los mejores árboles: gruesos, rectos, cilíndricos y de muy buen fuste).

Las técnicas de manejo difieren mucho si se realizan en árboles urbanos o en los forestados para producción, a los primeros (urbanos) se los conduce para mejorar la calidad de vida de la gente que habita en su entorno y mientras que a los otros se lo prepara, igual que al ganado o los cultivos, para que tengan mayor y mejor rendimiento.

Vimos en varias ciudades que los árboles urbanos se empiezan a manejar con técnicas aptas para árboles forestales de cultivo, cuando en realidad deben manejarse precisamente como árboles urbanos, para beneficiar a los vecinos y al ambiente y no para perjudicarlos.

En Rafaela la “antigua poda” ejercida por empleados quizás venidos de Europa o formados con esas ideas, cuando la idea era bajar las copas y hacerlos adecuados para sombra y confort de los caminantes y sobre todo para no perjudicar los cables de la electricidad (hoy solucionado en parte este ítem con los cables pre-ensamblados).

Por supuesto que estas gruesas heridas, realizadas anualmente, iban dejando cicatrices profundas en los árboles y los hongos y otros patógenos producían huecos u oquedades, pero luego se cambia el sistema de poda (“podas nuevas”) dejando crecer ramas vigorosas sobre las antiguas podas que van engrosando año a año, pero sobre una base endeble, que, tarde o temprano, ante una tormenta o un viento fuerte inexorablemente se terminaran rompiendo o quebrando.

Lo mismo pasa con los raleos, muchos árboles sanos se ven perjudicados porque cerca de ellos uno co-dominante está permanentemente compitiendo contra él, sino se lo erradica a tiempo se está comprometiendo la vida útil del que se pretende y se debería conservar (por ejemplo los Eucaliptos del FF.CC. sobre la Avenida Sáenz Peña).

Por estas razones o fallas en los objetivos y el manejo, él arbolado urbano de la ciudad de Rafaela luce desparejo, feo, opaco, en algunos lugares los árboles son motivo de queja y verdadero suplicio para los vecinos que los padecen, en otros se están muriendo, muchos resultan especies no aptas para el sitio elegido, etc. haciendo lucir poco algo que podría ser un atractivo más para la ciudad y que garanticen la calidad de vida de los vecinos.

Recomendaría podas adecuadas para el espacio urbano y una rigurosa selección de las especies elegidas, ejecutando un plan de labor que vaya renovando y replantando árboles de manera armónica, retirando los que por defectos resulten molestos y poniendo nuevos, que crecerán y dentro de un tiempo también serán añosos.

Tener especial cuidado con especies que están teniendo problemas o patologías como el Jacarandá y el Fresno. No implantar en las veredas árboles de gran porte como Plátanos, Lapachos, Alamos, etc.

En cualquier sitio o bibliografía que se busque se va a encontrar que los plátanos son alergénicos por dos motivos: con la polinización y cuando la “pelusa” de los frutos forman hongos, a lo que se deben agregar dos o tres problemas locales: al dejarlos venir en alto, las hojas grandes tapan permanentemente los desagües de las casas y provocan inundaciones en las mismas, al tiempo que sus grandes raíces rompen veredas, caños de conexión de agua, gas, etc.

Pero quizás lo más grave es que todos los días, incontables palomas que viven en los mismos o vienen a pernoctar, dejan una suciedad que no se puede comparar ni siquiera con la peor época cuando toda la gente tenía gallineros en los patios de las casas, transformando las calles por el aspecto y el mal olor en verdaderos muladares, hecho que se traslada a los techos de las casas.



OTROS ASPECTOS

“Los árboles viejos también cumplen funciones” efectivamente los árboles adultos en las selvas, bosques y montes cumplen una extraordinaria función para la biodiversidad, son la percha para las grandes rapaces, tienen oquedades donde crían pájaros y abejas, etc. etc. pero no veo la función que pueden cumplir en una ciudad, donde en general especies exóticas ocupan esos sitios para anidar (ejemplo gorrión) que con el tiempo hacen desaparecer a las autóctonas que nos deberían preocupar, ejemplo los “Chingoles” que no se ven más y son un verdadero ícono nacional, lo mismo que los horneros, cardenales, etc.

A los amigos ecologistas lo que nos debe llamar la atención y preservar son las especies autóctonas, las que estaban acá y cumplen efectivamente un rol en el ecosistema, es necesario ayudar a estas y se ven cada vez menos, tanto de árboles como de animales. Por último las grandes concentraciones de palomas, cotorras y “negruchos” (especies parásita de otras) no son buenos síntomas ecológicos, están marcando un severo desequilibrio ambiental, donde muchos “autóctonos” o están quedando fuera de carrera o lo van a estar muy pronto, esto también se puede corregir desde una intervención humana coherente y es lo que se trata de hacer en todo el mundo, acá parece que se está haciendo al revés.