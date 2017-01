El Gobierno amenaza con abrir más las importaciones Nacionales 27/01/2017 Redacción SI EMPRESARIOS SUBEN LOS PRECIOS

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El ministro de Producción, Francisco Cabrera, advirtió ayer a los empresarios que abrirá más las importaciones si suben los precios tras el anuncio de la puesta en marcha del plan de "transparencia" impulsado por el Gobierno. "Si esto fuera así (que se verifiquen aumentos de precios), vamos a incentivar la competencia", señaló el funcionario en declaraciones radiales.

En ese sentido, argumentó: "Hay tres herramientas para hacerlo y la que es a corto plazo, y mucho más efectiva, es la competencia por el comercio internacional, es decir, la apertura para que se compita con artículos importados cuando se disparan algunos precios en el mercado interno".

El vocal de la UIA y diputado por el Frente Renovador, José Ignacio de Mendiguren, criticó que "importar no baja los precios, porque las distorsiones no están en la producción". "La importación no garantiza precio, sí desocupación", fustigó y apuntó: "Para consumir, primero hay que tener empleo".

Cabrera había asegurado horas antes que "el rol del Gobierno es hacer transparente los precios y los mercados para generar competencia", al referirse a la resolución del Gobierno que favorece a los consumidores transparentando los precios. "El consumidor tiene el derecho a saber y entender qué le están cobrando, y para eso hay que transparentar", dijo el funcionario y evaluó que "es falso que las cuotas eran sin interés, estaban financiadas con el sistema financiero con una tasa implícita de más del 50%".

Cabrera evaluó, en declaraciones televisivas, que la competencia mejorará la calidad del consumo y la economía, dado que "ahora que bajó la inflación es importante que se active la demanda". El ministro pidió a los comerciantes que "sean leales y transparentes, que publiquen el precio del contado (efectivo, pago con débito, una cuota de crédito) y compitan entre sí para que el consumidor pueda elegir mejor".



CONVENIO DEL

SECTOR AUTOMOTRIZ

El gobierno inició ayer negociaciones con la industria automotriz en busca de un acuerdo que permita modificar los convenios laborales para bajar costos de las empresas y mejorar su competitividad. El ministro de Producción, Francisco Cabrera, afirmó que fue una "reunión positiva y muy buena, y vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para que la industria automotriz pueda seguir creciendo".

Acompañado por el secretario de Industria, Martín Etchegoyen, el ministro se reunió con dirigentes de la asociaciones de Fabricantes de Automotores (ADEFA), de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) y la de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA).

El gobierno busca un acuerdo laboral similar al alcanzado con los sindicatos petroleros para la reactivación y atraer inversiones para el yacimiento de Vaca Muerta. Fuentes de la cartera laboral destacaron que la reunión fue muy preliminar e informativa y que de llegarse a un acuerdo las negociaciones podrían llevar más de un mes.

Cabrera también planea reunirse con delegados de los gremios SMATA y de la UOM más adelante, después de que avancen las negociaciones con el sector empresario.