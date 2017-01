La CGT no descarta un paro por suba de despidos Nacionales 27/01/2017 Redacción Califican como crítica la situación laboral.

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El secretario general de la CGT Héctor Daer anunció ayer que en la reunión del Consejo Directivo de la central sindical del próximo jueves se "analizarán institucionalmente" las medidas a adoptar frente a la situación laboral, a la que calificó como "crítica", y no descartó la convocatoria a un paro nacional.

Daer se pronunció así al término de un encuentro en Mar del Plata con los otros dos secretarios generales que conforman el triunvirato que lidera la CGT, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, y representantes de distintos gremios. "Se han agudizado mucho más los despidos y esto es un incumplimiento de un acuerdo que habíamos cerrado en diciembre con el Gobierno y los empresarios", subrayó el sindicalista, quien alertó que "la caída de la actividad está llevando a despidos por todos lados" y que se está "iniciando una etapa por demás crítica" con un "incremento muy grande de la tensión social".

Frente a ese panorama, el Consejo Directivo de la CGT se reunirá por primera vez en el año "el jueves 2 de febrero para analizar institucionalmente" la situación, anunció Daer, al tiempo que sostuvo que "no es ni apresurado ni no apresurado" hablar de la posibilidad de un paro, y advirtió: "La decisión la tomará el conjunto el jueves".

En ese marco, detalló: "200 en Bangho, 380 en la Gráfica. Son despidos emblemáticos, pero después la caída de la actividad está llevando a despidos por todos lados. La actividad no se recompone, el mercado interno no se recompone. Entonces estamos iniciando una etapa por demás crítica".

Entre sus cuestionamientos al Gobierno, Daer incluyó "algunas últimas actitudes que no se comprenden, como que hayan corrido el (feriado del) 24 de marzo y que se esté negando la convocatoria a una paritaria nacional docente, estipulada por ley". "El jueves 2 de febrero analizaremos institucionalmente en el Consejo Directivo de la CGT" la situación de los despidos, señaló Daer, quien al ser consultado sobre si la la central resolverá ir a un paro nacional, respondió: "No sé".

Al respecto, dijo que "hay algunos cierres emblemáticos de empresas, se ha agudizado mucho más los despidos" y que eso es un "incumplimiento" de un acuerdo que habían firmado en diciembre último con los empresarios en la Casa Rosada, en la última reunión del Diálogo por la Producción y el Trabajo.

Sobre el decreto que modificó la ley de accidentes de riesgo de trabajo (ART), dijo: "Fue impulsada por el Gobierno. Concurrimos al Senado, hicimos aportes, los senadores los tomaron y tuvo media sanción. No compartimos que en la mitad del trámite parlamentario lo hayan sacado por decreto".

En la misma línea que Daer, su colega Schmid dijo que no se descarta "para nada" organizar un paro general y planteó que observa "una apatía o reacción de baja intensidad de los funcionarios del Gobierno" ante los despidos en distintos sectores de la economía, entre los que mencionó "el textil, cuero, ensamblaje, servicios como el seguro y también en la construcción".