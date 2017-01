Pirola: "la reunión con Garibay confirma nuestra preocupación" Locales 27/01/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO ARCHIVO RECLAMO./ Pide mirar la cuenca en su conjunto, para que Las Colonias no se vea afectado.

El ministro de Infraestructura y Transporte de la Provincia, José Garibay, se reunió con presidentes comunales del vecino departamento Las Colonias. El funcionario provincial trató de tranquilizar a los productores, brindando información sobre obras y trabajos. Pero, no llegó a satisfacer al senador por ese departamento, Rubén Pirola, que a través de un comunicado de prensa, dejó en claro que no hay nada nuevo en la información aportada y que sigue la intranquilidad de que, solucionados eventualmente los problemas de nuestro distrito, se trasladen finalmente al de ellos, por estar aguas abajo y solicitan mirar la cuenca en su conjunto.

Pirola apuntó a la gestión socialista: se ven "los parches que nunca resuelven nada, promesas y anuncios a algunos comités de cuenca que tardan en su implementación siendo una secuencia que se repite invariablemente con cada fenómeno climático que se convierte en tragedia, en desastre y esta es una situación que deja una sensación de cansancio y hartazgo en cada uno de nosotros”, reflexionó.

El legislador manifestó que “son momentos difíciles para todos, una catástrofe indescriptible con impacto en la médula de nuestras comunidades y nuevamente las soluciones que se ofrecen no parecen estar a la altura de las circunstancias”.

“No hay tiempo para esperar, no hay tiempo para dejar pasar porque llegamos a un punto en el que lo urgente es tener una política concreta en el manejo del agua en nuestra provincia, integral y seria. De nada sirven aportes, aplazamientos de impuestos, de cuotas y otros tantos anuncios que no llegan a los productores”, sentenció el legislador peronista.

El representante territorial de Las Colonias utilizó como ejemplo los anuncios de las obras pedidas por el gobierno provincial a la Nación, e hizo hincapié en que las obras planteadas son parciales y pareciera que no tienen en cuenta la adecuación de aguas abajo en Las Colonias. “Si prevén como dicen en todos los medios la readecuación del canal Vila-Cululú, en el departamento Castellanos donde el proyecto busca unir los bajos de Ricci que juntan excedentes desde San Francisco y Frontera, incorporar un segundo escalón en la zona de Vila y San Antonio del actual canal Vila Cululú, con una superficie de aporte de más de dos mil kilómetros cuadrados, y llegar finalmente a la intersección de la Ruta 34 al sur de la localidad de Sunchales para derivar el agua al Arroyo Cululú vamos de mal en peor. Por ahora nadie dice claramente qué van a hacer aguas abajo y esa es una preocupación de muchos presidentes comunales involucrados aguas abajo y que se la transmitieron a Garibay. La reunión no aportó nada nuevo y confirma nuestra preocupación aunque rescato la posibilidad del diálogo”, se dice, en un comunicado publicado por el diario El Litoral.