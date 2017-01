Exner, confiado para el duelo ante Scull

El boxeador rafaelino Víctor Exner ya está listo para lo que será su primera pelea del 2017. El púgil profesional combatirá este sábado en Bragado, Buenos Aires, ante el cubano Wiliam Scull Yero en una pelea que forma parte de la cartelera que tendrá como encuentro fondista el duelo entre la joven promesa santafesina, Hugo "Dinamita" Santillán, invicto como profesional y campeón sudamericano de los superpluma, quien expondrá su título por primera vez cuando enfrente al experimentado sanluiseño Guillermo "Bombardero" Soloppi en un evento que será televisado para gran parte del país y de América por DIRECTV Sports.

El Gringo Exner, de 24 años, pupilo de Rubén Giménez y que pertenece al gimnasio MosquiBox de nuestra ciudad, afrontará su cuarta pelea en el plano rentado en la división supermediano, ya que acumula dos victorias -1 por KO- y una caída. En su última presentación, en diciembre pasado, venció por KO a Baigorria en un colmado Hongo del Club Ferrocarril del Estado de nuestra ciudad. Enfrente estará un duro rival que tiene una amplia carrera en el amateurismo, que fue campeón mundial juvenil y está invicto en el profesionalismo con 3 victorias.

Antes de partir esta mañana hacia Buenos Aires, donde en la tarde de este viernes se llevará a cabo la ceremonia del pesaje, Exner se mostró expectante en el diálogo con LA OPINION. “Estamos un poco ansiosos. En principio, la pelea iba a ser el 21 de enero pasado y se postergó para este sábado. Estamos preparados de la mejor manera para esta primera pelea del año, que al mismo tiempo será mi primer combate profesional a 6 rounds que voy a hacer. Creo que va a ser una linda experiencia y ojalá podamos ganar, que es lo que todo el equipo desea”. Acerca del rival, el oriundo de nuestra ciudad comentó que “tiene buena escuela, buena experiencia, buena técnica y supuestamente dicen que anda bien. Pero estoy muy bien entrenado y voy a dejar todo dentro del ring para poder traer la victoria. Vimos algunos videos, pero mucho no se pudo ver porque no había demasiado en internet acerca del rival”. Con respecto a la preparación, el Gringo acotó que “desde que se confirmó la pelea, hace 3 semanas, estuvimos entrenando muy duro. Estuvimos haciendo varios días de guanteo con Daniel Sanabria, con Díaz y con Ledesma. Así que llegamos bien preparados para este combate que seguramente será muy exigente”. Al consultarlo cómo va a plantear la pelea tácticamente, respondió que “lo primordial va a ser estar tranquilo, después se verá. No se si lo voy a esperar o voy a ir al frente, hay que ver también lo que va a hacer él. Supuestamente, es más alto que yo y tiene brazos largos, así que si hay que tomar distancia, habrá que esperar cuál será su postura. Va a ser una parada brava pero linda, pero vamos a ver qué pasa cuando trabajemos nosotros junto al rincón. Lo que queremos es arrancar el año con el pie derecho”.

De la mano del gimnasio MosquiBox, el boxeo rafaelino de a poco va levantando y creciendo. “Se nota que el boxeo en la ciudad se está moviendo un poco más en los últimos tiempos. Esperemos que siga así”, acotó Exner, que tendrá la gran ocasión de mostrarse a todo el continente porque será televisado por primera vez. “Aparentemente la pelea va a ir en vivo porque si no es la de semifondo, será una de las últimas complementarias. Espero que la gente la pueda ver y disfrutar y que nos hagan el aguante por la tele para llegar de la mejor manera a la velada que se va a ser en marzo nuevamente en Ferro”, concluyó.



VUELVE DANIEL

En la misma velada se anuncia también la reaparición de Daniel “Torbellino” Sanabria, el actual monarca nacional y sudamericano de los cruceros, quien se formó como profesional en Rafaela y que se encuentra radicado en Junín. El santiagueño volverá a la acción ante un rival que aún no está confirmado luego de un largo parate por una lesión en una de sus manos.



DIAZ Y LEDESMA,

HOY EN CONCORDIA

En tanto, el rafaelino Carlos Iván Díaz y el sancristobalense Roberto Ariel Ledesma, otros dos pupilos de “Mosqui” Giménez, se presentarán esta noche en el Corsódromo de Concordia, en una velada que será televisada por TyC Sports desde las 22. El “Látigo” Díaz, de 21 años, tendrá su segundo combate profesional y viene de caer en marzo del año pasado por KO en el segundo round ante Alexis Veronesi en San Francisco. Su rival, a 4 asaltos, en la categoría superwelter, será el debutante local, de 22 años, Jonathan Alfredo “Tintín” Ruiz. Por su parte, Ledesma, de 30 años y con un récord de 5 victorias -2 KO’s- y 7 derrotas, perdió en su última presentación en agosto del 2016 por KO ante Luis Medina en Santa Fe. Su adversario, a 6 rounds en la división superwelter, será Henrri David “La Esencia” Polanco Ferreras, un dominicano de 25 años radicado en Buenos Aires que tiene un récord de 8 triunfos -2 KO’s- y 3 derrotas. Viene de ganarle en octubre último por KO en el primer round a Sergio López en Hurlingham. En el duelo de fondo, el local Gustavo Víttori se medirá ante el rionegrino Gabriel Puñalef Calfin por el centro latino superligero OMB.