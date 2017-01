Se incendió la catedral de la ciudad de San Nicolás Policiales 27/01/2017 Redacción INVESTIGAN SI SE TRATO DE UN HECHO INTENCIONAL

Ampliar FOTO NA HUBO DOS FOCOS. El siniestro provocó daños materiales aunque no víctimas.

BUENOS AIRES, 27 (NA). - La catedral de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, se incendió ayer y el avance de las llamas forzó la intervención de seis dotaciones de bomberos, en tanto autoridades investigarán si se trató de un accidente o de un ataque intencional.

El párroco de la iglesia Adrián Galligani dijo que la Policía revisará cámaras de seguridad de la zona para establecer si alguna persona ingresó a la catedral justo antes de que comenzara el siniestro. Por su parte, la directora de Acción Social del municipio, María Rosa Méndez, comentó en declaraciones periodísticas que "hubo dos focos de incendio".

Al registrarse el siniestro en pleno centro de la localidad bonaerense, se solicitó a peatones y automovilistas que actuaran con cautela, ya que podían producirse derrumbes de mampostería y de techos, en tanto las personas que viven en edificios linderos fueron evacuadas.

Bomberos Voluntarios consideraron que el fuego podría haberse iniciado a causa de un desperfecto técnico en la zona donde está ubicado el órgano, aunque no se descartaba la posibilidad de un hecho intencional.

El comisario inspector Raúl Santiago Hevia, de la Jefatura local, dijo a NA que "El fuego fue extinguido. Quedó todo precintado y no hubo heridos. Se tomaron todos los recaudos para que no haya peligros, pero a medida que se enfría la mampostería puede caerse", dijo Hevia a Noticias Argentinas.