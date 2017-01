Inseguridad en jaque Editorial 27/01/2017 Redacción Volvieron los tironeos entre Rafaela y la Provincia, en este caso por la falta de seguridad.

Mientras el ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro, en los últimos días estuvo destacando en la prensa los logros de su gestión, diciendo por ejemplo en un reportaje en el diario El Litoral que con mayor presencia de móviles y fuerzas policiales se logró una mayor sensación de seguridad y una disminución de denuncias contra delitos contra la propiedad al 911 en la ciudad capital, habiendo sido titulada esa entrevista "Brotes verdes en seguridad" -parangonando con lo que se espera de la economía-, aquí en Rafaela ocurrió todo lo contrario. Es que la presencia de Pullaro la semana anterior para encabezar un acto de entrega de 8 nuevas camionetas a la Unidad Regional V de Policía, dejó margen para que el discurso del funcionario en la citada ocasión, fuera fuertemente refutado por el presidente del Concejo Municipal a cargo transitorio de la Intendencia, Silvio Bonafede, quien no disimuló su profunda disconformidad con los conceptos del ministro.

Aunque más allá de este planteo puntual, lo que queda como reflexión, es que volvieron a manifestarse los tironeos entre el gobierno local y el provincial, en este caso concreto haciendo eje en la falta de seguridad, lo que permite presumir que quedaron atrás las iniciales muestras de satisfacción que había logrado generar Pullaro en las autoridades locales, no sólo por sus reiteradas presencias aquí, sino también por las muchos anuncios que se hicieron para mejorar la situación policial en Rafaela, y por directa consecuencia, el ofrecimiento de seguridad a la población.

Lo que claramente planteó Bonafede en declaraciones a este Diario, sin rodeos ni eufemismos, es que en su discurso el ministro del gobierno provincial trató "de dar una clase de lo que es inseguridad y lo que deben hacer los estados municipales", lo que supondría algunas falencias de este último, cuando -según la interpretación de la realidad que hizo el titular del Concejo- "desde que está en el Ministerio de Seguridad, de todo lo que prometió para Rafaela, no cumplió absolutamente nada, como ser la cantidad de nuevos agentes que iba a enviar, los policías administrativos que iban a pasar a la calle, que la Unidad V se iba a hacer cargo de la policía Comunitaria, el contrato que firmó Gendarmería con la provincia para pagar la estadía de los gendarmes en nuestra ciudad -lo cual suma 280.000 pesos-. En cambio nos dijo que la responsabilidad es del gobierno local", continuando argumentando que la inseguridad no se resuelve sólo poniendo más policías en la calle, aunque tampoco Rafaela puede continuar con la misma cantidad de personal que hace 30 años, cuando la población era muchísimo menor, puntualizando que el gobierno local hizo lo suyo con importante inversión en desarrollo social, salud, deportes, áreas en las que se está apostando contra la falta de seguridad.

Respecto a la escasa cantidad de personal, donde sólo se vienen cubriendo los retiros y bajas, un dato conocido en estos días da cuenta que la Seccional 1ra. que debe cubrir una jurisdicción con 44.000 habitantes, dispone solamente de dos móviles y ocho agentes por turno para semejante tarea por delante. Que los uniformados de la Unidad V son la misma cantidad de hace tres décadas, es un reclamo que viene sosteniéndose a través del tiempo, no sólo por parte del gobierno local, sino incluso en su momento lo hicieron público los mismos responsables de la conducción policial, pero todo continúa igual.

La contundencia de las expresiones de Bonafede no pasaron desapercibidas cuando sostuvo la creciente participación de menores en los hechos delictivos, como así también la vinculación muy estrecha que tiene la inseguridad con la droga, siendo este último un tema realmente sensible por la penetración que ha tenido en los últimos años, con las nocivas consecuencias que están a la vista de todos, sin que se lograran resultados positivos que permitan visualizar alguna clase de mejoría.

"El discurso fue poco oportuno", cerró a modo de síntesis de su posición Bonafede, anticipando que llevará el tema tanto al Consejo de Seguridad como al ámbito del Concejo Municipal cuando reanude su actividad legislativa, donde esperará pronunciamientos en tal sentido.