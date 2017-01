Seguro para recomponer el medio ambiente Región 27/01/2017 Redacción Se trata de una cobertura de Caución Ambiental lanzada por Sancor Seguros.

Los riesgos ambientales forman parte de una compleja realidad en el país. Tanto es así que recientemente el Banco Mundial publicó un informe que indicaba que a la Argentina la degradación ambiental le cuesta el 8% del Producto Bruto Interno. Por ello, se vienen buscando soluciones que permitan evitar la contaminación y en aquellos casos donde no se pueda, mitigar y reparar los daños sobre el ambiente.

En este contexto, Sancor Seguros presentó Planeta Max, una cobertura de caución ambiental destinada a amparar los eventuales daños que ciertas empresas pudieran ocasionar en suelo y agua con su actividad, implicando un riesgo para la salud humana, la destrucción de un recurso natural o un deterioro del mismo que limite su capacidad de autorregeneración. Esta cobertura permite a las empresas cumplir con la obligación establecida en el Artículo 22 de la Ley General del Ambiente 25.675.

Este seguro de caución por daño ambiental de incidencia colectiva tiene como punto saliente el hecho de que permite afrontar la remediación requerida para la recomposición del medio ambiente.

“A través de este seguro, el empresario puede acceder a nuestro equipo profesional que le brindará todo el asesoramiento necesario para cubrir a su empresa ante los eventuales riesgos ambientales. En caso de que ocurra un siniestro, nos ocupamos de toda la gestión de determinación de las acciones correctivas, cronograma de ejecución y elección de los expertos que las realizarán”, comenta Carlos Bernardi, gerente de Grandes Riesgos de Sancor Seguros.

Además, Bernardi destacó que entre las principales ventajas del producto, se encuentra el “equipo de especialistas que ponemos a disposición de los empresarios para que se asesoren y conozcan cómo están parados frente a la gestión ambiental, sumado al uso de la más alta tecnología, una atención rápida y personalizada para actuar ante siniestros cuya resolución debe ser inmediata y un equipo de intervención en todo el país”.

“Esta cobertura se destaca porque permite actuar sobre cualquier actividad y sustancia, debido a que tenemos contratos con remediadores ambientales y transportistas especializados, de acuerdo a las exigencias de este tipo de riesgos”, añadió el funcionario.

De esta manera, Sancor Seguros ofrece una nueva alternativa de protección que permite a las empresas adecuarse a lo establecido en la ley y seguir produciendo de manera sustentable.

Cabe destacar que el Grupo Sancor Seguros desde hace más de 10 años viene trabajando en la gestión de la sustentabilidad a partir de sus políticas de avanzada en materia de Responsabilidad Social Empresaria. Dentro de ello, sus principales edificios están desarrollados para reducir el impacto ambiental (reaprovechamiento de agua, energía solar, etc.) y dentro de sus programas, cuenta con una iniciativa muy fuerte orientada a lo ambiental.

Al respecto, Bernardi cerró diciendo: “Como Grupo empresario, creemos que para plantear una posición pública en temas de compromiso con la comunidad y el ambiente, primero es preciso predicar con el ejemplo; nosotros lo hacemos y todas nuestras acciones tienen a la gestión de la sustentabilidad como un eje ineludible. Pero también creemos que para generar impacto positivo real sobre la sociedad, no nos podemos quedar en ello, sino que nuestros seguros y servicios deben ayudar a un cambio real en la materia. Por ello, desarrollamos este seguro, con el cual queremos trasladar nuestro know how y generar impacto en la forma de producción de las empresas argentinas”.