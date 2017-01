La “Crema” va tomando forma Deportes 27/01/2017 Redacción El DT dispuso de 40 minutos de fútbol y volvió a repetir el mismo esquema y nombres que utilizó en los trabajos tácticos de la semana. Itabel volvió a trabajar diferenciado pero estaría para visitar mañana a Unión de Santa Fe en un nuevo amistoso de pretemporada.

El ensayo futbolístico de ayer por la mañana es una muestra de lo que tiene pensado Juan Manuel Llop. Porque “Chocho” probó un equipo en las dos pruebas tácticas de la semana, lo repitió el jueves en el único turno matutino y si bien aún no lo confirmó, es el que utilizará mañana en el amistoso ante Unión en Santa Fe.

Los once que utilizará para el comienzo ante el “Tate” podrían tener una sola modificación: Kevin Itabel por Angelo Martino. El ex jugador de Tigre trabajó miércoles y jueves de manera diferenciada pero llegaría al juego del sábado.

Jugaron dos tiempos de 20 minutos, primero vs la Reserva y luego ante un conjunto alternativo, y fue triunfo por 2 a 1 para los titulares gracias a los tantos de Ramiro Costa y de Diego Montiel. El paraguayo Robin Ramírez, de buen partido, anotó el descuento para los suplentes.

El DT realizó una única variante en la formación titular y fue el ingreso de Mauro Albertengo por Costa a los 15 minutos de juego, por calambres físicos.

Tanto Oscar Carniello como Teodoro Paredes, que venían de diferentes lesiones, cumplieron con los 40 minutos de fútbol y respondieron favorablemente.

Los elegidos por Llop fueron Lucas Hoyos; Carniello, Paredes, Gastón Campi y Mathías Abero; Gabriel Gudiño, Diego Montiel, Santiago Paz y Martino; Fernando Luna, Costa.

Atlético de Rafaela volverá a trabajar en la jornada de hoy y mañana viajará a la capital provincial para afrontar un nuevo amistoso de pretemporada, recordando que ya se midió con Sportivo Belgrano de San Francisco, en dos oportunidades, y ante el Deportivo Libertad de Sunchales, con un equipo B. Tras el cotejo ante el “Tate”, los dirigidos por Llop visitarán a Newell’s Old Boys en Rosario, el próximo sábado 4 de febrero.