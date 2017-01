“Es una linda medida” Deportes 27/01/2017 Martin Ferrero Fernando Luna se refirió al amistoso de mañana ante Unión en Santa Fe. Y pensando en el duro semestre que se les aproxima el mediocampista ofensivo de Atlético dijo: “Estamos con muchas ganas de salir adelante”.

Ampliar FOTO LA OPINION LO RODEAN. / Fernando Luna controla el balón y le llegan varios para intentar quitárselo.

Si bien los partidos amistosos son anecdóticos, nunca es bueno perder. Y es por esto que en Atlético de Rafaela la mirada está puesta en el juego de este sábado ante Unión en Santa Fe, primer rival de la talla con el cual se medirá la “Crema” en esta preparación veraniega. “Es una linda medida como para ya ir preparándonos para lo que va a ser el campeonato”, apunta Fernando Luna que ya palpita el encuentro que se viene (mañana a las 9 en el 15 de Abril) y afirma que “estamos bien, nos estamos preparando muy bien”.

Luna habla un poco del amistoso ante el ‘Tate’ pero también hace referencia a la importancia del rodaje futbolístico que debe sumar el equipo para llegar de la mejor manera al reinicio del torneo y al encuentro ante el “Tiburón” en Mar del Plata.

“Estuvimos viendo a Aldosivi que jugó con River, si bien River lo hizo con mayoría de suplentes, es un rival complicado, sabemos que se juegan las mismas cosas que nosotros pero tenemos que estar tranquilos, seguir metiéndole y nada es imposible, queda mucho, sabemos que se viene lo más complicado pero nos estamos preparando bien”.



-Se hace algo larga la pretemporada, ¿ya están con ganas de que arranque el torneo?

-Las ganas siempre están, tenemos que seguir trabajando, entrenando duro y fuerte. Estamos haciendo una buena pretemporada y estamos con muchas ganas de salir adelante.



-¿Cómo ves a ese objetivo de permanencia? La tienen muy complicada…

-Sí, estamos complicados pero sabemos que depende exclusivamente de nosotros, que arranquemos como terminamos el último partido.



-¿Qué te pareció el rendimiento del equipo en el último amistoso?

-La pretemporada te endurece y es la preparación para el torneo, estamos bien; con Sportivo Belgrano nos soltamos un poco más de lo que estábamos haciendo pero de a poco vamos a ir viendo las cosas que están bien y que están mal y ahora se viene un partido con Unión que va a ser muy importante.



-Sobre la posición que venís ocupando, arriba junto con Costa, ¿qué les pide el entrenador?

-Me pide que no nos choquemos, uno siempre de punta y el otro que se retrase un poco. Me siento bien, cómodo y con muchas ganas, se han hablado muchas cosas y trato de dejar todo eso de lado para seguir metiéndole acá.



-¿Tu cabeza ya está metida 100x100 en Atlético?

-Sí, son rumores del fútbol, no se si habrá sido verdad, no tengo idea. Estoy metido acá y tengo 6 meses más acá y me tengo fe, como todos mis compañeros, que vamos a salir adelante.