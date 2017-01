Maradona se mete con todo en la AFA Deportes 27/01/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO ARCHIVO MARADONA. / "Si el fútbol no empieza, la gente se va a agarrar a piñas en la calle".

Diego Maradona aseguró ayer que si no empieza el fútbol en Argentina "la gente se va a agarrar a piñas en la calle" mientras que remarcó que los dirigentes quieren "armar una Superliga cuando hay equipos que no pueden comenzar la pretemporada".

"Si el fútbol no empieza, la gente se va a agarrar a piñas en la calle", dijo Maradona, quien luego criticó a los directivos del fútbol argentino al señalar: "Quieren armar una Superliga cuando hay equipos que no pueden comenzar una pretemporada".

En diálogo con TyC Sports, indicó además: "Me parece que lo más firme para la solución del fútbol es lo de Angelici y lo de Chiqui Tapia. Lo de D'Onofrio y Tinelli no camina. No se puede deber plata y querer comprar a Messi o a Cristiano Ronaldo porque estamos gastando sobre lo gastado el que debe plata. Si un club no paga, automáticamente se va a la B, se llame como se llame y tenga la historia que tenga".

Más tarde contó que el presidente de la FIFA Gianni Infantino manifestó acerca de la situación de la AFA "si estos se quieren hacer los vivos les corto el fútbol y no me va a temblar la mano". Al hablar acerca de la FIFA, Maradona expresó: "He ganado una lucha de muchos años. No voy a cambiar mis ideas ni mis ideales, luché contra la FIFA y estamos armando algo muy lindo con Van Basten e Infantino".

Además dijo: "El fútbol es gratis. No se puede comprar el fútbol viendo desde tu casa y encima cuando te ponen horarios que son ridículos. Volvamos a los 20 equipos porque la Primera A tiene un montón de costos extra que otros no tienen".

En medio de la entrevista no faltaron las críticas al titular de Futbolistas Argentinos Agremiados: "(Sergio) Marchi ya está afuera de la FAA. No defendió a ningún jugador desde que yo tengo uso de razón".

También recordó que cuando sucedió la famosa votación para presidente de la AFA que culminó con escándalo ya que dio 38 a 38 votos: "Me dio mucha vergüenza como argentino porque estábamos haciendo un papelón mundial".

Luego indicó: "Ya perdí la cuenta de las reuniones que hicieron todos los que estaban ahí y no hay ninguna respuesta. Se siguen reuniendo a escondidas, pero que se olviden del cuarto piso porque está clausurado por mí".

También hizo referencia a Lionel Messi: "No tolero que critiquen a Messi porque no ganó un Mundial. Nunca vi a alguien como él, agradezco ser argentino. Es grande con o sin Copa del Mundo. Lo que hace Messi no se lo he visto ni a Cruyff, ni a Ronaldinho ni a Maradona ni a nadie".