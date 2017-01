AMOR Y ENAMORAMIENTO Sociales 27/01/2017 Redacción Leer mas ...

Aunque es frecuente identificar amor con enamoramiento, conviene evitar la confusión. Cuando el amor está unido al enamoramiento, amar resulta más fácil. Pero no siempre el mayor amor está ligado a "sentirlo" como algo placentero.

En su pequeño volumen "Educar y vivir educadamente", René Trossero nos ayuda a entenderlo un poco más:

"Si me dices que me amas, creo, sé y pienso que me amas, pero si me lo haces sentir, estaré mejor y más seguro. Una caricia, una mirada, pueden decir mucho más que muchas palabras.

Cuando Jesús de Nazaret propuso un cambio llamado 'conversión', no se refirió sólo ni principalmente a un cambio de ideas y de creencias, sino a un cambio de conductas expresivas del amor.

El amor crea vínculos y ataduras, lazos de amistad, relaciones de filiación y paternidad, intimidad de esposos...¡Si evitas estas ataduras vivirás en el aislamiento de una soledad triste y vacía!

Acepta que debes aprender a amar, porque naciste sin saberlo, y puedes morir sin haberlo aprendido.¡Y al final de tu vida será lo que fue tu amor!

Enamorarse es apenas el anuncio de un amor posible.¡No puedes elegir de quien enamorarte, y sí eres libre para elegir a quien amar!. Por eso los esposos se prometen fidelidad, porque saben que están expuestos a sentir enamoramientos, a los que pueden renunciar, para ser fieles al amor.

El amor tiene dos caras, o dos expresiones: la afectiva y la efectiva. El aspecto afectivo se manifiesta en lo que se siente, el amor efectivo se expresa en lo que se hace. Cuando Jesús de Nazaret me pidió que amara a mis enemigos, no me pidió que 'sintiera amor' por el varón que violó a mi hija, pero sí me propuso como posible que lo perdonara, pese a lo que siento y que buscara su bien.

Vivir humanamente, en plenitud, significa y exige amar; porque sólo cuando se ama se vive intensa y hondamente..."