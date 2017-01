El "9" recibe al líder y Atlético en Rosario Deportes 27/01/2017 Redacción BASQUET, LIGA PROVINCIAL

Este viernes se cierra la primera rueda de la Liga Provincial de Básquetbol, con la disputa de la séptima fecha.

En nuestra ciudad, 9 de Julio tiene otro duro compromiso ante uno de los punteros de la Zona C, Santa Paula de Gálvez. El elenco de Jorge Chiabotto no pudo ganar hasta aquí en el torneo y tratará de dar un batacazo. Dirigirán, desde las 21:30 en el estadio Centenario, Alejandro Araujo y Mauricio Prgomet.

Por su parte, en la Zona A, Atlético se trasladará a Rosario para enfrentar a Atalaya. El encuentro arrancará a las 21.30 y será dirigido por Osvaldo Bautista y Hernán Pérez. Recordemos que el elenco de Gerardo Velazco viene de obtener su segundo triunfo en la fecha pasada.



TODO EL PROGRAMA

Zona A: viernes 21:30 Atlético San Jorge vs. Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, Virginia Peruchini y Lucas Chaparro; El Tala de Rosario vs. Adeo de Cañada de Gómez, Marcelo Varela y Adrián Zuliani; San Lorenzo de Tostado vs. Colón de San Justo, Emanuel Dal Colle e Iván Andereggen; y Atalaya de Rosario vs. Atlético Rafaela, Osvaldo Bautista y Hernán Pérez.

Zona B: viernes 21:30 Firmat Football vs. Temperley de Rosario, Leandro Mozzoni y Cristian Steffanini; Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Colón de Santa Fe, Gerardo Capdevila y José Moncada; Atlético Sastre vs. Sportivo Suardi, Maximiliano Piedrabuena y José Luis Rodríguez. Domingo a las 21 Atlético Ceres Unión vs. Brown de San Vicente, Danilo Molina y Ezequiel Angelini.

Zona C: viernes 21:30 9 de Julio de Rafaela vs. Santa Paula de Gálvez, Alejandro Araujo y Mauricio Prgomet; 21:30 Rivadavia Juniors de Santa Fe vs. Unión de San Guillermo, Fabián Catalá y Marcelo Pérez; Sport Club Cañadense vs. Racing de San Cristóbal, Cristian Alfaro e Ignacio Nieto y Ceci de Gálvez vs. Sportsmen Unidos de Rosario, Juan Fernández y Nicolás Cecchetti.



DURA CAIDA DE LIBERTAD

San Lorenzo volvió a festejar en su casa, tras superar por 104-73 a Libertad de Sunchales, en un juego válido por la Segunda Fase de la LNB jugado el miércoles. Gabriel Deck aportó 24 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia en el Ciclón. En el Tigre, Jeremiah Massey anotó 18 puntos y Franco Vieta, 16.

A pesar de unos primeros minutos apurado e impreciso, el elenco de Julio Lamas fue contundente y liquidó las aspiraciones de Libertad de Sunchales en el segundo cuarto, período que ganó por 37 a 14, yéndose al descanso por 30 puntos arriba (59-29).