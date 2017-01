Buscan a un carnicero por la muerte del empresario Policiales 27/01/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 27 (NA). - La Policía buscaba intensamente a un carnicero de nacionalidad paraguaya como posible implicado en el crimen del empresario español Roberto Fernández Montes, cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado en la ciudad bonaerense de Cañuelas.

Se trata de Pedro Fernández Torres, de 51 años, que está siendo buscado por Interpol ya que pesa sobre él desde este miércoles por la noche una orden de captura internacional.

Ayer por la tarde la División Homicidios de la Policía Federal allanó la casa del prófugo, a tan solo 50 metros de donde fue hallado incinerado el auto de la víctima. El carnicero no estaba en la vivienda.

Las sospechas apuntan a que Fernández Torres es el hombre que acompañó al yerno de la víctima, Santiago Corona, a sacar del edificio lo que sería el cuerpo de la víctima envuelto en una frazada de color crema, según se pudo ver en las imágenes de las cámaras de seguridad.



TEMEN POR

SUS VIDAS

Las hijas del empresario Roberto Fernández Montes, admitieron que sienten "miedo" de que los asesinos vayan por ellas. Los temores son de Natalia -de 34 años, esposa de Santiago Corona, uno de los detenidos y madre de dos hijos pequeños-, y Giselle, de 32.

"Hace 13 años que estaba con Santiago. El que hizo esto no es quien yo conocí. Es impensado, todavía no lo puedo creer. Tengo miedo de lo que nos puedan llegar a hacer, porque se ve que tenía una vida ajena a nosotras, desconocida", sostuvo Natalia Fernández en torno a su marido.

Las dos hermanas tuvieron un papel fundamental en la resolución del caso.