Como prometió el presidente Macri en la campaña, Fútbol para Todos seguirá siendo gratis y abierto, dejará de ser una herramienta política del Gobierno y sus finanzas serán transparentes.



En estos seis meses, el programa le costará al Estado la mitad de lo que le costó en la primera mitad del año pasado. El desembolso neto será de alrededor de 500 millones de pesos, lo que representa un ahorro nominal de 38% frente al año pasado o, ajustado por inflación, un ahorro del 50%.



Además, el Estado se hará cargo de los operativos de seguridad en las canchas y del derecho de admisión de los violentos a los partidos.



El Gobierno firmó un acuerdo con la AFA y otro con los canales de televisión de alcance nacional para la transmisión de los partidos de fútbol.



Ambos acuerdos tienen validez hasta el 30 de junio, es decir que sólo cubren los derechos del Torneo de Transición de Primera División. El objetivo del Gobierno y de la AFA es firmar un nuevo acuerdo, más amplio y duradero, antes de mediados de año. Esto permitirá más tiempo para analizar alternativas y negociar consensos, calzar la duración del contrato con la del nuevo torneo anual que comienza en agosto y permitir que el nuevo acuerdo tenga la aprobación de las nuevas autoridades de AFA, donde hay elecciones en junio.

En abril o mayo, entonces, iniciaremos el proceso de una licitación abierta internacional por los derechos del fútbol argentino a partir de agosto.



El acuerdo cumple las cinco promesas de campaña de Mauricio Macri sobre Fútbol para Todos, que eran: 1) el fútbol va a seguir siendo gratis y para todos, 2) el fútbol dejará de ser una herramienta política del gobierno, 3) se hará lo posible para que el fútbol le cueste el menor dinero posible al Estado, 4) los movimientos de fondos entre el Estado y la AFA y entre la AFA y los clubes serán públicos y transparentes, y 5) el gobierno usará su capacidad de negociación para ayudar a resolver la violencia en el fútbol.



1. El fútbol va a seguir siendo gratis y abierto.



Todos los partidos estarán disponibles en canales de TV de aire. La TV Pública complementará la cobertura de los partidos transmitidos por canales que no lleguen a todo el país. El Trece, Telefé y América se comprometen a transmitir un mínimo de dos y un máximo de tres partidos por fecha. La TV Pública transmitirá entre 6 y 8 partidos. Canal 9 ofrece su pantalla en caso de necesidad de calendario. (Cada fecha tiene 15 partidos.) Los superclásicos entre Boca y River, en la 6a y 12a fechas, serán transmitidos en simultáneo.



2. El fútbol dejará de ser una herramienta política del Gobierno.



La publicidad antes, durante y en los entretiempos de los partidos será privada, incluso en la TV Pública. El Estado Nacional podrá pautar campañas de bien público, pero como un anunciante más, sin perjuicio de lo previsto en la Ley de Servicios de Comunicación Pública.



3. Se bajó a la mitad el costo para el Estado.



A pesar del poco tiempo que hubo para gestionar, creemos que el acuerdo alcanzado con la AFA y los canales es el mejor que se podía obtener. Por un lado, la Secretaría General del Gobierno le pagará a la AFA $761 millones de pesos por los derechos del Torneo de Transición. Este monto incluye los derechos de los partidos de Primera División y los derechos internacionales. No incluye los derechos de la Primera B Nacional y la Copa Argentina, que comercializará la AFA por su cuenta.



Al mismo tiempo, el Gobierno recibirá ingresos por alrededor de $260 millones, de cinco fuentes distintas. Por un lado, los canales El Trece, Telefé y América pagarán $45 millones cada uno por los derechos de televisión. Además se subastará en estos días el patrocinio exclusivo del torneo, se comercializarán los espacios de publicidad en los partidos transmitidos por La TV Pública, se vendieron los derechos internacionales y se firmó un acuerdo con la empresa que maneja la publicidad estática.



Por lo tanto, el desembolso neto del Estado en el programa Fútbol para Todos en este semestre será de alrededor de 500 millones de pesos. Esta cifra implica un ahorro del 38% frente a la primera mitad del año pasado ($800 millones) o del 50% si se tomara en cuenta una inflación de 25% para el año pasado ($1000 millones).



4. Transparencia de las operaciones.



En su acuerdo con el Gobierno, la AFA se compromete a modernizar su sistema de pagos a los clubes. Por un lado, las operaciones dejarán de hacerse a través del Banco Credicoop y se harán desde el Banco Nación. Por otro, la AFA ya no podrá pagarles a los clubes con cheques diferidos sino que deberá hacerlo mediante transferencias bancarias o cheques del mismo día. Además, deberá pagarles a los clubes dentro de los 5 días hábiles después de recibir cada una de las cuotas de la Secretaría General. Uno de los objetivos del Gobierno es ayudar a la AFA y a los clubes a ordenarse financieramente, para así volver a crecer y ofrecer un mejor espectáculo a los hinchas.



5. Violencia en el fútbol.



El Gobierno también quiere ayudar a la AFA a erradicar la violencia de las canchas. Los detalles de esta interacción, que incluye la organización de los operativos de seguridad y la aplicación del “derecho de admisión”, serán acordados próximamente con la AFA, la Justicia y las fuerzas de seguridad.



N. de R.: lo precedente se observa en Internet bajo la nominación Casa Rosada - Presidencia de la Nación