¿Por qué se duermen los policías?

"La gente en vez de criticar, debería defender a los policías y preguntarse por qué se duermen", disparó el titular de uno de los dos organismo que en la ciudad de Santa Fe, dicen representar a uniformados santafesinos.



Sobre el tema, desde Utrapol se menciona que "independientemente de la circunstancia en que el policía estaba en esa posición, y que en verdad habría que probar que efectivamente estaba durmiendo, lo importante es que si eso sucede a lo largo y ancho de la Provincia en todas las dependencias operativas de la Policía, es porque hay una desidia por parte de funcionarios del ministerio de Seguridad, en saber que los policías trabajan con una carga horaria que ni una máquina podría soportar. Ellos lo saben pero no les importa".



"¿ES ESTO POSIBLE?"



En la continuidad de apreciaciones al respecto de lo que hoy nos ocupa, se destaca que "hace mas de una década que desde las organizaciones sindicales venimos advirtiendo que los policías no pueden tener extensas horas de trabajo, algo que se ha agravado en los últimos tres años a partir de la masiva incorporación de policías del norte santafesino que trabajan a casi 400 kilómetros de sus casas, y viajan mas de diez horas, en colectivos o haciendo dedo, para llegar a destino, y una vez en el lugar de trabajo tienen que rendir al cien por ciento. ¿Es esto posible? Claro que no".



"LA GENTE DEBE SABER..."



Se señala desde Utrapol que "la gente, que con razón reclama mayor y mejor seguridad, debe saber esto. Y no ligeramente emitir una opinión sobre la acción policial, o la inacción. Ocurre que ante la imposibilidad muchas veces de los trabajadores de poder expresarse públicamente, y ante el conveniente silencio de los funcionarios políticos, se expone a un trabajador que no tiene energías para poder dar todo de sí en jornadas de 12, 24 y hasta 48 horas corridas de servicio. Algo que, indefectiblemente, deben hacer para poder volver a sus hogares al menos tres días, con un costo mensual de transporte que supera los cinco mil pesos mensuales, es decir el 45 % de su sueldo".



ALGO A RESOLVER



Finalmente, se destaca que "es el ministerio de Seguridad -con sus 68 asesores- el organismo que debería resolver estas cosas, y no estar preocupados por internas partidarias".