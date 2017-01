"Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos, de continuar la construcción de un muro que -desde hace años- lejos de unirnos, nos divide", expresó Enrique Peña Nieto.



Fue a través de un video en Internet que el mandatario brindó un discurso a todos los méxicanos y también a los estadounidenses. "Nuestras comunidades no están solas. El gobierno de México les brindará la asesoría legal, que les garantice la protección que requieran", expresó Peña Nieto.



Y según destaca Diario Registrado, el presidente sentenció "México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro. Y como Presidente de la República, asumo plenamente la responsabilidad de defender y cuidar los intereses de México y los mexicanos".