“Que nadie nos haga creer que los campos deben ser lagunas” SUPLEMENTO RURAL 26/01/2017 Redacción El Ingeniero Agrónomo y directivo de la Cooperativa “G. Lehmann” aportó su visión sobre la crisis agropecuaria desde adentro, en su condición de trabajador del campo y especialista. Pidió por las obras tan mentadas e instó a “seguir adelante”. A pesar de una gran afectación productiva expresó: “vamos a tratar de preservar nuestra gente, hay familias que dependen de nosotros”.

Ampliar FOTO LA OPINION CONSECUENCIAS. Bocco expresó: "La próxima campaña de siembra nos debe encontrar con una situación de algunas obras realizadas para poder seguir".

Por Gonzalo Rodríguez (Redacción LA OPINION). - El agua de a poco escurre en el departamento Castellanos. Excepto en las zonas más bajas o estresadas por la napa, entre el sol infernal de enero y la erradicación momentánea de las lluvias fueron empujando a los cientos de milímetros que sobran en nuestra región. Para algunos pocos el retiro del fenómeno hídrico pudo haber sido una esperanza, para la mayoría un salto a la realidad, que varios casos resulta un salto al vacío.

Venimos contando sobre las consecuencias del paso y permanencia del agua en gran parte de nuestra región, de la muerte total de los cultivos, de la pérdida absoluta de las pasturas. Una surrealista historia de patos y peces donde hasta hace poco nuestra tierra generaba la riqueza que le dio a la zona, y fundamentalmente a Rafaela, un impulso casi inédito en Argentina.

Para profundizar en las secuelas de las inundaciones, en una especie de análisis del “día después” con los pronósticos meteorológicos en la mano, dialogamos con el Ing. Agr. Pablo Bocco. Productor de toda la vida, un emprendedor de la ciudad, trabajador comprometido que además es Vicepresidente del Consejo de Administración de la Cooperativa “Guillermo Lehmann”. En primer término expresó que “necesitamos comunicar a la sociedad, al resto de la comunidad rafaelina, a la comunidad agropecuaria sobre la trascendencia del impacto que va a tener esta continuidad de situaciones, en la región que es naturalmente aportante a la economía rafaelina como el departamento Castellanos”.



-Pablo, la pregunta recurrente es por qué se dice que esta crisis es peor que la de abril de 2016.

-Lo de abril fue una catástrofe sin precedentes en la historia de la región. Han pasado solamente 7, 8 meses y volvemos a estar en una situación peor que la de abril. El impacto económico es peor que el de abril, por el momento en que ocurre. Ningún cultivo había llegado a su madurez fisiológica, no se había levantado absolutamente nada de la cosecha gruesa. El año pasado en abril ya se había cosechado el girasol, el maíz, una parte de la soja del grupo corto. En este momento las pérdidas son absolutas y totales.



-Desde los medios dejamos de lado aquel fenómeno y sus causas, nos ocupamos de las variables económicas, de los valores de mercado de cada actividad, de volúmenes de producción, etc. ¿Ustedes hicieron lo mismo?

-Nosotros desde el campo bajó la napa, volvimos a sembrar, sembramos trigo, girasol, maíz. No nos olvidamos de abril, obviamente, los que hemos sido muy afectados no nos olvidamos de ninguna manera. Pero no encontramos eco donde se nos dé respuesta. Esto queda de más de manifiesto sobre cómo se han expresado las autoridades políticas en esta situación. Desde el gobernador para abajo toda la gente que está involucrada en las decisiones del Estado ha intentado sacarse culpas de arriba, nada más.



-¿La política volvió a aprovecharse de la nobleza del productor?

-Puede ser. No sé si forma parte de la mesa decisoria, no vas a encontrar nada escrito, algo así como “estos giles total van a sembrar igual, dejemos las cosas como están, va a llover menos”. Eso de va a llover menos nos comimos todos el amague. Desde agosto en adelante estaba La Niña instalada teóricamente y nos hemos comido todos esa situación por parte de los gurúes de la climatología. También se la han comido las autoridades, pero ellos no están en condiciones de estar dependiendo del pronóstico de un climatólogo para tomar decisiones que afectan la vida de miles y miles de personas.



-Por lo que sabemos tu empresa sufrió tremendas consecuencias por estas inundaciones.

-Las pérdidas son prácticamente absolutas a pesar de que produzco en un área geográfica bastante extensa. Me ha afectado en todas las unidades productivas. Mi energía ahora la quiero volcar en recuperar la capacidad productiva, la capacidad y el ánimo de la gente de mi zona, que es el oeste del departamento. Paradójicamente hablando con gente bien informada en el mes de diciembre, gente que está en lugares de decisión importante en la Bolsa de Comercio de Rosario, por ejemplo, el departamento nuestro está visto como el área de mayor crecimiento de producción agrícola de la provincia de Santa Fe. Con mucho potencial, muy buenos suelos, gente capacitada, gente motivada para producir. Un mes después que escucho eso nos pasa esto.



-¿Y cómo se sigue?

-Vamos a salir adelante, vamos a tratar de preservar nuestra gente, el trabajo que damos, hay algunas familias que dependen de nosotros. Vamos a volcar nuestra creatividad, nuestro esfuerzo, nuestra capacidad de tomar deuda en este caso para tratar de darle continuidad a la explotación. Nuestras energías están puestas en eso, en pensar hacia delante. La próxima campaña de siembra nos debe encontrar con una situación de algunas obras realizadas para poder seguir. Si la situación se da solamente de que llueve menos va a ser una decisión difícil la de volver a sembrar. En la situación mía hay cientos de productores y la gran mayoría la va a pelear.



-Se empiezan a tejer diferentes estrategias, supuestamente se estudia qué hacer con el agua. ¿Cuál es tu opinión?

-Tenemos que pensar en grande, hacer obras grandes, tenemos que hacer llegar el agua al mar, estamos parados sobre suelos que son de los mejores de la república. No podemos permitir que alguien nos haga creer que nuestros suelos, que son de tierra negra y tienen medio metro de humus, se transformen en esteros o lagunas de retención de otra región. No tiene lógica, no lo indica la historia geológica de la zona. Si fueran esteros no tendrían humus, el proceso de formación de suelos lleva miles de años. Lluvias siempre han existido y es evidente que la mano del hombre y la infraestructura que fuimos haciendo a lo largo de los 130 años que habitamos la región no ha ayudado para nada.



-Como siempre sucede, depende mucho del campo que el tema no quede en un cajón de algún ministerio.

-Le pido a la gente que por favor no se desanime y agotemos lo que haya que agotar. Que nos juntemos a charlar, que nos miremos entre todos y tratemos de mantener las unidades productivas en marcha. Y por favor que nadie nos haga creer que nuestros campos tienen que ser lagunas. Repito, la historia geológica indica que esto no es así.