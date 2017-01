Romero confía en recuperarse a tiempo para ganarse su lugar Deportes 26/01/2017 Martin Ferrero El uruguayo continúa con su puesta a punto y dejó en claro que espera con ansias el alta médica. “Si todo sigue bien, para la fecha 4 o 5 ya voy a estar a disposición del cuerpo técnico” y advirtió: “Si puede ser antes mucho mejor, voy a dar lo mejor de mí”.

Ampliar FOTO LA OPINION EMILIANO ROMERO. / El uruguayo continúa con su recuperación y señala que dará lo mejor para volver lo antes posible.

La lesión que lo marginó del torneo pasado, la misma que se volvió a repetir a fines de octubre último y lo sacó del actual campeonato de Primera (fractura del quinto metatarsiano de su pie izquierdo), paulatinamente, va quedando en el olvido pese a que aún todavía resta un tiempo de recuperación. Pero, de todos modos, Emiliano Romero no ocultó su impaciencia por volver a salir a las canchas. Y en diálogo con Diario LA OPINION y Next TV lo dejó más que claro: “A fines de febrero voy a estar a punto para jugar, voy a dar lo mejor para volver antes. No creo que llegue para el inicio del torneo pero si todo sigue bien, para la fecha 4 o 5 ya voy a estar a disposición del cuerpo técnico”, soltó Emiliano Romero y luego advirtió: “Eso espero, y si puede ser antes mucho mejor, de mi parte voy a dar lo mejor para volver lo antes posible”.

La lesión del uruguayo, en aquel juego ante River, posibilitó la llegada de un reemplazante y es por eso que ‘Chocho’ Llop sumó a Kevin Itabel. Si Romero vuelve a estar a disposición, el exTigre, ocuparía uno de los dos cupos que tiene la ‘Crema’ para incorporar en este mercado de verano.

El pasado 11 de enero le sacaron la bota que tenía en su pie y desde entonces Romero viene desarrollando una nueva etapa de su recuperación con trabajos de gimnasio, caminata y pileta. La próxima semana se le realizará un nuevo estudio y se evaluará el estado de la lesión.

Y el uruguayo ya piensa en su retorno. “Tengo que ganarme el lugar que me había ganado otra vez, esto es algo que hay que arrancar de cero y pelear la titularidad como lo venía haciendo”. Luego agregó: “Una vez que vuelva voy a tener que tener un buen rendimiento para ver si puedo pelear por un contrato mejor ya que tengo contrato hasta junio y hay que pelearla, terminar de la mejor manera, ojalá sea en Primera y dar lo mejor mientras esté a disposición y después depende del club y de mi rendimiento”.

Por último, Emiliano Romero hizo referencia al duro semestre que se le aproxima a la Crema: “Sabemos que el torneo que se viene va a ser muy difícil, pero sabemos que podemos, obviamente que hay que dar mucho más de lo que dimos, está más que claro”.

Y si bien casi la mitad del torneo lo tuvo que ver desde afuera, habló sobre el equipo: “Lo vi bien, más que nada a lo último, en el medio del torneo tuvimos un bajón, pero sobre el cierre el equipo se dio cuenta y trató de dar lo mejor y se consiguieron los resultados en los últimos partidos. Es lo que nos tocó, por ahí siempre uno espera algo más, pero hay que pelearla hasta el final y sabemos que las primeras fechas van a ser fundamentales para agarrar confianza y saber dónde estamos parados y ver hasta dónde podemos llegar”.