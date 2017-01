Por Ing. Agr. Luis Alberto Rey (*)



NOTA I



“Los árboles son seres vivos”, nos decía la profesora en las clases de Botánica, en primer año de la secundaria, en Rafaela, “quiere decir que nacen, se desarrollan, se reproducen y mueren”.

Esto que parece muy simple tarda en ser comprendido o directamente no se llega a percibir por la gente, los árboles por muy queridos que nos sean, nos dejan o los dejamos nosotros a ellos.

Como decía la abuela “es la ley de la vida”.

En primer lugar hay que considerar al analizar el arbolado urbano esta premisa, los árboles son grandes amigos del hombre, enormes benefactores para el entorno, pero necesitan de nuestros cuidados y atenciones.

No siempre estuvieron allí y lo que es peor no estarán para siempre, en el eterno círculo de la vida, su renovación permanente es o tendría que ser una realidad y debería ser una constante en el accionar Municipal.

Cuando se piensa en el arbolado de una ciudad hay que poner especial atención en los lugares disponibles y en las especies elegidas, luego en la conducción y el cuidado de las mismas y finalmente en la conformidad o no de los vecinos.



1º) LAS ESPECIES

Quizás la primera división que se podría hacer es entre especies de nuestro país (autóctonas) y las de otros lugares (exóticas), en igualdad de condiciones debería preferirse a las primeras, pero ello no siempre es posible.

En Rafaela priman las especies foráneas y hay un significativo déficit de árboles autóctonos, especialmente las especies que le eran propias antes de la colonización a finales del siglo XIX.

También se pueden dividir entre especies con follaje caedizo o perenne, o por su tamaño (pequeñas o arbustos, árboles y árboles de gran porte). Si bien, como se dijo la realización de podas no es lo aconsejable, hay especies que se adaptan mejor a estas que otras.

Hay también especies que no deberían ocupar sitios en el arbolado urbano, como los álamos, de los que hay en Rafaela, porque son de rápido crecimiento, madera blanda, raíces tendiendo a ser superficiales, otros como el Ficus benjamino, no son aconsejables para su plantación por los problemas que causan sus raíces.

Finalmente están los árboles que presentan problemas en determinadas épocas del año, dado que producen alergias en las personas sensibles, es el caso de los Plátanos o el Ligustro, en tanto que otros como el Rhus pueden causar irritaciones severas en la piel al podarlos, quitarles ramas, etc. La idea entonces es elegir la/s especie/s adecuada/s para el lugar elegido.



2º) EL SITIO DISPONIBLE

Lo importante es que las especies elegidas sean correctas para el sitio donde se deben plantar, porque en veredas, aunque relativamente anchas como las de Rafaela, comparadas con otras ciudades, igualmente el crecimiento de árboles de gran porte, con raíces robustas terminarán causando problemas en las casas y edificios.

Este es el caso de los autóctonos Lapacho, Palo borracho, Tipa, Jacarandá, de hermosas floraciones, sin embargo son árboles longevos, que alcanzan grandes tamaños y se adaptan poco a las veredas, lo mismo sucede con los foráneos Plátanos, Alamos, etc.

Eso sí, estos árboles hermosos y bien argentinos, como los cuatro primeros mencionados, pueden y deberían ocupar espacios más grandes, en avenidas, bulevares, parques, plazas, etc. entonces vivirán mucho tiempo y nos alegrarán la vida, con flores hermosas, oxigenando el aire que respiramos, limpiando y “stockeando” en su madera al dióxido de carbono que producen nuestros autos, brindado sombra y morigerando los efectos extremos del clima, pero sobre todo porque están ubicados en el lugar adecuado.

De hecho, por ejemplo, en el Bulevar Roca hay unos ejemplares muy lindos de Palo Borracho, muy acertadamente ubicados o las Tipas a la entrada de la ciudad bordeando la ruta provincial Nº 70. Los Plátanos y Casuarinas se pueden ubicar, como hemos visto en varias localidades santafesinas, al costado de sendas peatonales o bicisendas cercanas a rutas, donde pueden proporcionar sombra y los beneficios adicionales mencionados.

Porque al implantar en las veredas urbanas árboles de gran porte ya estamos de alguna manera sabiendo que en el futuro se deberá intervenir en las mismas, porque sus raíces tenderán a romperlas, obturar caños de desagües pluviales, etc. y entonces deberán recortarse y las grandes copas molestarán al tendido eléctrico y vendrán seguramente las “podas” a instancias del ente que distribuye la electricidad.

Sucede que las podas tanto de raíces, como de ramas están abriendo una “puerta” para que penetren hongos que van minando la salud y la solidez del árbol implantado.

En un curso realizado al respecto, un experto brasileño decía “si se planta un árbol urbano pensando en podarlo, ya habría que descartarlo” “Los árboles mueren de pie” es un dicho popular, sin embargo no siempre suele ser así, porque si se cortan sus raíces o se podan ramas gruesas de sus copas, muchas veces, al estar el árbol “enfermo” es el viento de alguna tormenta el que los tumba y reiteradamente se ven casos por la T.V. con la consiguiente queja o reclamo del vecino afectado.

Es difícil que un árbol sano, bien arraigado y adaptado al suelo donde se implantó, se derrumbe por un temporal, un experto podrá detectar con facilidad dónde está o estuvo el problema cuando cae uno de ellos y generalmente es por las causas mencionadas.

La última fase de un árbol se llama “senecencia”, es algo así como una decrepitud, que en general dura varios años y puede ser natural o devenida de las “enfermedades” por las intervenciones. Generalmente por su ubicación en una ciudad no debería dejarse “morir en pie” por el peligro que encierra la caída parcial de ramas sobre bienes o personas.

Debería entonces resultar normal que árboles en proceso de senecencia sean reemplazados por jóvenes ejemplares de especies adaptadas a la zona y al terreno, ideales para el sitio elegido y de la especie correcta. Lo principal a tener en cuenta entonces es que la especie debe adaptarse al sitio disponible y no este a la especie.



3º) MANEJO DE ARBOLES

IMPLANTADOS URBANOS

Como se anticipó los árboles colocados en el arbolado urbano deben “manejarse” es decir ofrecerle los cuidados para garantizar su supervivencia. Una vez logrado que el ejemplar elegido, esté en el lugar correcto, y debidamente arraigado debe prestarse atención a realizar las adecuadas “podas de formación” lo que significa otorgarles un fuste libre de ramas, hasta una altura adecuada que permitan tanto la libre circulación de vehículos en la calle, como de peatones en las veredas, sin por eso elevar demasiado su altura y convertirlo en un árbol forestal (de largos y derechos fustes).

Estas podas de formación se deberán realizar cuando se detecten pequeñas ramas en el tronco, “chupones” que vengan de abajo, etc. pero de no más del grosor de un dedo o apenas un poquito más, porque después ya son ramas de “madera” y su corte (necesario) implica mutilar al árbol desde pequeño y dejarle heridas.

Luego, buscar que la copa de la especie elegida sea redondeada y no sea tan alta como para interferir en los cables de electricidad, en el caso de que no ocurra eso, en la época adecuada se pueden realizar podas aéreas, de ramas finas, nunca ramas gruesas, porque estas heridas serán letales para la sanidad del árbol (por ejemplo las ramas que por su diámetro se deban eliminar con motosierras pequeñas o serruchos de poda). En el caso de que se haya pasado de tiempo, al menos tapar la herida expuesta, aunque sea con pintura sintética, de modo de evitar que penetren hongos de la pudrición, junten agua, etc.

Otra medida que es indispensable ya cuando la ciudad maneja bosquecillos es el raleo, es decir entresacar los ejemplares dominados, oprimidos, mantenerlos es una forma de impedir que los que deben sobrevivir alcancen su plenitud, es el caso de los Eucaliptos implantados en los terrenos de los ferrocarriles.



4º LA CALIDAD DE

VIDA DE LOS VECINOS

Se sabe que las calles urbanas arboladas ayudan a mejorar las condiciones climáticas extremas, sobre todo el calor y entonces son aliadas de los vecinos, que terminan “apropiándose” y preservando dichos árboles.

Pero cuando una especie o un árbol en particular terminan significando un problema para el vecino, ya sea por el porte que tomó, el daño que causan las raíces en las veredas, rajan las paredes de las casas o levantan el piso, las hojas que caen sobre los techos y obturan permanentemente los desagües, ya va siendo la hora de pensar en su reemplazo.

El reemplazo hace relativamente poco tiempo de las desgarbadas Casuarinas de la Avenida Italia no produjo inconvenientes en los vecinos y el sitio quedó mucho mejor, no debería causar problemas intervenir cuando la realidad se imponga.

Ningún árbol de Rafaela es realmente histórico, categoría que pueden tener la Higuera de Doña Paula A. de Sarmiento en San Juan, el Algarrobo de los Agüero en San Luis, el Timbó de Segurola en la Ciudad de Bs As, etc. sí existe en la Plaza Municipal un retoño del histórico Pino de San Lorenzo.

Sin embargo en los terrenos del ferrocarril Belgrano, hoy devenido en un hermoso paseo, al sur de la ciudad, existen dos o tres algarrobos silvestres que posiblemente hayan sido parte de la historia de Rafaela, incluso anteriores a la fundación y podrían ser declarados como tales.

Esos últimos sí son árboles valiosos desde el punto de vista histórico, ambiental y cultural.



(*) El autor es nacido en Rafaela, estudió en la Esc. Nacional de Comercio y luego en la U.N.N.E. de Corrientes, se radicó en Misiones y dedicó más de 35 años a la forestación y manejo de bosques nativos, es experto en la producción de maderas de calidad y desarrolló los cultivos de Paraíso, Cedro Australiano y colaboró en Kiri y Grevilea. Publicó el libro “El Cultivo de Paraíso gigante” (Melia azedarach L.) y muchas publicaciones o parte de libros sobre ecología, dio numerosas presentaciones y presidió comisiones en varios congresos y eventos de naturaleza forestal y ambiental.

Fue Diputado provincial en Misiones, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, sus reivindicaciones sobre las provincias, avasalladas en la construcción de una represa decidida por el Gobierno nacional, se utilizaron en la Reforma Constitucional de Santa Fe, en 1994 donde

efectivamente los recursos naturales pasaron al dominio y a la jurisdicción de las provincias.

Fue Ministro de Ecología y Recursos Naturales y luego de la Producción en Misiones, donde creó e impulsó el “Corredor Verde Misionero” de 1.000.000 de hectáreas bajo protección, siendo el primer y único caso en Argentina de planeamiento Bio-regional, sancionado como ley Nº 3631 y luego pasó a desempeñarse como Presidente de la Administración de Parques Nacionales y posteriormente Presidente de la Red Iberoamericana de Areas Naturales Protegidas.

Fue asesor ambiental en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, actualmente se desempeña como Asesor Ambiental y de Desarrollo Sustentable en la Provincia de Formosa.