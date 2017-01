Las dificultades de SanCor para su normal actividad SUPLEMENTO RURAL 26/01/2017 Redacción La Cooperativa admitió ver resentida su producción y desempeño económico, en tanto que ATILRA puntualizó severos cuestionamientos por los problemas estructurales.

Consecuencia de las inundaciones registradas en toda esta amplia zona del departamento Castellanos, y en otras de la Provincia, debido a las intensas lluvias que en algunos lugares fueron entre 600 y 900 milímetros -mucho más de la mitad del promedio anual histórico-, además del agua que viene desde el este de la provincia de Córdoba, como tantas otras más pequeñas, la empresa cooperativa láctea SanCor con sede central en la vecina ciudad de Sunchales, el lunes anterior difundió un comunicado -publicado en LA OPINION del martes, página 8, con el título "Preocupación de SanCor"- en el cual admitió las dificultades que enfrenta "tras ver afectada su capacidad productiva y su desempeño económico".

Frente al duro cuestionamiento formulado desde ATILRA, gremio que nuclea a los trabajadores del sector, a través de una nota de su secretario general Héctor Ponce al presidente del Consejo de Administración, Gustavo Ferrero, es oportuno entonces recordar algunos de los conceptos principales de la citada declaración de la empresa, sosteniendo que “el sector lechero en su conjunto viene atravesando la peor crisis de su historia y no somos ajenos a eso. Durante los últimos años se verificó la conjunción de problemas económicos y productivos que golpean duramente el normal funcionamiento de la cadena lechera y afecta por igual tanto a productores como industrias. Verdaderas catástrofes climáticas, continuas variaciones en los mercados y la errática marcha de la economía nacional durante muchos años, distorsionaron el desarrollo de todo el sector, aumentaron los costos de producción y elaboración de manera desproporcionada y agudizaron los problemas ya existentes. En ese sentido, SanCor vio afectada su capacidad productiva y su desempeño económico".

Añadiendo luego que "para enfrentar este desafío, desde hace varios meses inició un proceso mediante el cual se pretende una solución definitiva a la situación, el cual se prevé que culminará en poco tiempo más. Mientras tanto, se generan situaciones indeseadas, producto de las tensiones que se presentan en el camino".

DURA POSICION

DE ATILRA

Por su parte ATILRA, el gremio que agrupa a los trabajadores del sector, hizo llegar una nota firmada por su secretario general Héctor Ponce, dirigida al presidente del Consejo de Administración de SanCor, Gustavo Ferrero, exponiendo en muy categóricos términos "la honda preocupación que esta representación sindical tiene respecto del futuro de la Cooperativa".

"Las dificultades -se refiere-, que no son nuevas, tienen su origen en problemas estructurales de su organización empresarial, la adquisición de empréstitos onerosos desde el punto vista financiero y una incorrecta visión de los escenarios nacional e internacional. A la situación descripta debe sumársele, a mi entender, una administración que jamás tuvo la profesionalidad necesaria para asegurar rumbos claros que hicieran posible los objetivos del futuro. La mala o incorrecta utilización de los recursos y/o herramientas de los que disponía la empresa para lograr su sustentabilidad, hicieron que para financiar los desajustes presupuestarios la Cooperativa debiera desprenderse de algunos de los activos más importantes de su portfolio de negocios. El último, el negocio de los productos frescos. Pero los importes recibidos por esas ventas o alianzas, como en el caso de la leche maternizada, nunca fueron aprovechados para encarar una reestructuración empresaria y financiera seria que permitiera a la Cooperativa encarar el futuro con cierta previsibilidad".

Se menciona después que "de manera tal que los problemas estructurales se fueron agravando y hoy la empresa, con los datos limitados que tenemos y de acuerdo a nuestro criterio, se encuentra en un estado que nos hace vislumbrar que tiene muy seriamente comprometida su continuidad en el corto plazo. ATILRA y los trabajadores de SanCor han puesto todo su esfuerzo y su sacrificio para colaborar en todo lo necesario, relegando incluso el cobro en término de los salarios y los aportes y contribuciones destinados principalmente a darles salud a los trabajadores y sus familias. La colaboración ha sido incluso acompañando a SanCor en sus gestiones ante el Estado nacional, en los distintos ministerios y reparticiones a los que acudió a pedir ayuda. Sin embargo desde Atilra sentimos que la conducción de la empresa nunca ha sido totalmente clara y sincera y que no expone la situación real, como tampoco los medios y las herramientas para superarla".

Ya sobre el final dice la nota de Ponce "Se lo manifiesto con respeto: creo que la actual conducción de SanCor no ha estado a la altura de las circunstancias. No se cuestiona aquí su voluntad y esfuerzo, pero si esa voluntad y esfuerzo no van acompañados de decisiones políticas, empresarias, económicas, financieras y de planificación sustentable acertadas, el resultado es el que está a la vista".