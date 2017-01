Alexis Astore íntimamente reconocido por la confianza depositada en él Información General 26/01/2017 Redacción ECOS DEL QUINTO LOW MODA SHOW

Ampliar FOTO PRENSA UMO// EN LA PASARELA LOW MODA SHOW./ El equipo de UMO durante la exitosa realización.

Por Marilú Colautti, (Redacción LA OPINION). - Recientemente y con especial repercusión el Centro Cultural Low de la ciudad de Sunchales llevó a cabo su quinta edición del Low Moda Show, ya un clásico veraniego, y al que por segunda vez fue convocada la Agencia UMO que dirige Alexis Astore. Precisamente en una conversación con el joven conductor de esta ya prestigiosa agencia que se desenvuelve en la ciudad de Rafaela, puso de relieve su íntimo reconocimiento por la confianza depositada en su propuesta.

En tal sentido Alexis puntualizó que "como siempre digo, todos los desfiles, tanto producidos por la Agencia o si bien me contratan, siempre son desafíos diferentes y este año es el segundo año que me convocan, no solamente están convocándome con modelos de la Agencia, sino también me convocan para participar en conjunto con ellos en la coordinación general del desfile, aplicando los conocimientos que he adquirido en la trayectoria mía en estos 8 años que estoy vigente con la Agencia".

Por otra parte reflexionó manifestando que "tanto lo que es para Rafaela como para Sunchales se hacen puestas que, por haber visto desfiles en Buenos Aires, no tenemos nada que envidiarles, y en este caso, lo que es Low, es impresionante desde la pasarela que está montada, destaco mucho y te tiemblan un poco las piernas al ver esa pasarela, yo no desfilo pero te da mucha energía, es muy imponente.

"Desde los shows que ellos ponen en el desfile, desde las figuras que fueron convocadas este año, Leandro Rud, vino Barbie Vélez, Candela Ruggeri, Alejandra Maglietti y Melina Pitra, la convocatoria al destacado conductor Juani Martínez. Toda la puesta en escena, desde los diseños de los creadores que convocaron Patricia Profumo, Pupe Tete, Verónica de la Canal y Jorge Sandoval. Se vieron vestidos que trajeron de sus últimas colecciones, con lo último de lo último, entonces que hoy, tanto Sunchales como la región pueda ver un espectáculo, no solamente ven las modelos que están en la tele, sino también ven modelos de la Agencia UMO. Tengo que agradecer a todos los modelos de mi agencia, que son 22 modelos, cuya nómina es la siguiente:

Modelos de la agencia UMO

Laura Comba, Natalia Caudis, Stefania Heinzenn, Yamila Senn, Valentina Werner, Agostina Saluzzo, Virgina Arnold, Agustina Benedetich, Fátima Ruata, Caterina Pugin, Georgina Gutierrez, Lara Garetto, Paula Minetti, Patricia Sacone, Eliana Chiavassa, Daniel Carelli, Federico Saccavino, Valentino Davoli, Federico Aiassa, Guillermo Sabelotti, Martín Comba, Santiago Benedetich".

"También quiero destacar al equipo de trabajo integrado por Ana Julia Ordoñez, Gustavo Castro, Federico Phaffen, Mayra Giraudo y Valeria Ordoñez.

Y en esta ocasión también se sumaron Peluquería (Rafaela) Julia Uriarte y su staff. Maquillaje (Rafaela) Romina Cáceres y Ceci Bussana. Maquillaje (Sunchales) Juliana Marconetti Rocchia".

"A través de la oportunidad que me brinda LA OPINION, quiero agradecer al Centro Cultural Low de Sunchales y a la Fundación ATILRA, porque por segunda vez me han convocado y agradezco la predisposición de todo el personal de Low y Atilra que estuvo adherido a esta realización, por la manera que se brindaron, y de un modo súper eficiente".

Por otra parte resaltó la relación generada con quienes vinieron desde Buenos Aires, calificando al hecho de altamente profesional.