¿Qué pretende Bauza para este año?

Ampliar FOTO ARCHIVO EDGARDO BAUZA. El DT del seleccionado argentino ya piensa en el partido ante Chile por las Eliminatorias.

Arrancó el 2017 y Edgardo Bauza sabe que tiene en sus manos la llave para destrabar el complejo panorama que rodea a la selección mayor; no porque pueda incidir en el desenlace político de la conducción de AFA, un hecho inminente, sino desde el punto de vista deportivo. La coherencia y la fuerza de sus actos en tanto entrenador principal, puede corregir esa tendencia crónica al pesimismo.

La tarea requiere inflexiones y elasticidad, elementos no siempre presentes en los desafíos de los seleccionadores, poco afectos a las nuevas tendencias y muy arraigados a fórmulas anacrónicas sobre todo, en la relación con los futbolistas más jóvenes que son el fruto de tiempos educativos diferentes y complejos.

Es decir, del grado de apertura al que Bauza se atreva, en parte depende la recuperación de la química perdida y las convicciones que se quedaron empantanadas hace más de dos décadas.

En nuevo técnico del combinado albiceleste, se mostró en los últimos días con un perfil mediático, lo que indicaría, que ese proceso de llegada a la afición en general, se ha modificado para intentar revertir así, una cierta parquedad que coopere para juntar algo más de crédito para su gestión y afrontar la apretada y determinante agenda de compromisos por Eliminatorias, con mayor autoridad.

Aún reconociendo las propiedades curativas de la victoria frente a la selección de Colombia, la misma lejos está de difundir una rehabilitación ya que para la gran mayoría, se trató de un oportuno paliativo y no mucho más.

La brecha sigue siendo grande y el grado de desconfianza de los simpatizantes argentinos, directamente proporcional; en consecuencia la jugada de Bauza de recoger el guante del debate y no rehuir a la amplia agenda de cuestionamientos, es una estrategia procedente que lo desaloja de ese lugar insondable en el que a veces se apoltronan los protagonistas.

Un dato que incomoda a todos, es el exiguo margen para el error del que se dispone para disputar los 6 partidos restantes de las Eliminatorias Sudamericanas y poco tiempo para trabajar una política de recambios profunda y sensata.

Con lo cual abrigar expectativas de reformas que cambien el eje de esta cuestión, están desaconsejadas en el prospecto por una serie de factores que ya hemos analizado y que Edgardo Bauza, no está dispuesto a asumir en tiempos de definiciones como las que se avecinan.



LOS TABUES DE

TEVEZ E ICARDI

Se ha instalado como una verdad de Perogrullo, que tanto Carlos Tevez, con una gran trayectoria en otros momentos de la Selección, como Mauro Icardi, nunca convocado hasta aquí por nadie, pertenecen a una suerte de sindicato del germen y que su inclusión es contraproducente a los fines de lograr lo que se llama en el medio, un buen vestuario.

Y así quedaron dañados esos apellidos a punto tal que, pocos hoy se juegan por proponerlo a Tevez y nadie pide por Icardi que continúa mandando desde el Calcio, destellos de una verdadera estrella como goleador implacable. Mitos o realidades?

La situación del Apache es diferente y tiene otras connotaciones ya que su vínculo con las distintas selecciones, ha sido extenso en toda su carrera, solo decir que con el equipo mayor jugó 76 partidos y marcó 12 goles, describe una influencia no menor.

El buen cierre de torneo que tuvo jugando para Boca lo devolvió al escenario y por lo tanto Bauza, debió salir a contrarrestar aquello de los prejuicios y de la no buena relación con Lionel Messi que si bien nunca fue admitida, es un secreto a voces que hay empatía y por lo tanto, no hay nada que discutir en tiempos del reinado del astro del Barcelona. El tiempo dirá si el entrenador lo tiene en cuenta o se expresó a favor utilizando una frase “tribunera”.

Icardi parte desde otro lugar, nunca fue llamado por los entrenadores ni siquiera para los equipos juveniles; o mejor dicho, hay un antecedente en 2013 cuando Alejandro Sabella, lo llamó en reemplazo de Lionel Messi que se recuperaba de una lesión; aquellos que hilan un poco más fino, la señalan como una movida estratégica para obstruir a los italianos en su intención de nacionalizarlo y citarlo para el elenco Azzurro. Mauro Icardi ya se insinuaba como una potencial figura algo que el tiempo se encargó de confirmar.

El sondeo que dice haber hecho Bauza en el actual plantel por el goleador y capitán del Inter, le dio el visto bueno para tenerlo mucho más en cuenta y seguramente convocarlo para el primer módulo de partidos de este año.

El próximo 23 de marzo se jugará una gran final en el estadio Monumental frente al combinado Chileno, verdugo en las ultimas finales de Copa América y pocos días después en la altura de La Paz se buscará reencauzar la clasificación.

Un desafío mayúsculo que va a requerir de la mayor sensibilidad de su técnico y la grandeza de sus jugadores.