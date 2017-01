En Tribunales, Arribas no declaró ni aportó pruebas Nacionales 26/01/2017 Redacción "En los próximos días presentaré un escrito", anticipó a la vez que dijo que "todo se va a aclarar en la Justicia".

Ampliar FOTO NA ARRIBAS. No despeja las sospechas sobre su figura.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Gustavo Arribas, jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py, aunque no declaró en la causa en la que se le imputa haber recibido dinero por parte de un operador de la empresa brasileña Odebrecht, involucrada en casos de corrupción. Arribas retiró de los tribunales fotocopias de la causa y comunicó que posteriormente enviaría a su abobado Alejandro Pérez Chada para que tramite un descargo por escrito.

"Todo se va a aclarar en la Justicia. Todo lo que tenga que presentar lo presentaré en el expediente judicial. En los próximos días presentaré un escrito ante la Justicia", manifestó Arribas ante la prensa al retirarse de tribunales. "He sido claro ayer cuando presenté documentos del banco, la única transferencia que reconozco es la de 70 mil dólares", añadió el director de la AFI.

El funcionario está acusado de recibir en su cuenta de Suiza unos 600 mil dólares, aunque él asegura que solo realizó una operación por 70 mil billetes de esa moneda, correspondiente a la venta de un inmueble. Por la mañana estaba previsto que Arribas acompañado por su abogado presentara un escrito de descargo: el jefe de la AFI ingresó y mantuvo un encuentro a puertas cerradas con el juez federal Ariel Lijo en el que le dijo que estaba a disposición, aunque finalmente no hizo descargo alguno.

En medio de un edificio casi vacío por la feria judicial de verano en los tribunales de Comodoro Py, y con el tercer piso donde Lijo tiene su despacho vedado a la prensa, Arribas estuvo poco más de media hora, tras lo cual se retiró. Arribas en compañía de su abogado Pérez Chada pidió acceso al expediente, en el que solo consta por ahora la denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió y la imputación hecha por el fiscal Federico Delgado en el que solicitó medidas de prueba.

Según la denuncia publicada por el diario La Nación, Arribas recibió casi 600 mil dólares en una serie de transferencias en una cuenta suya en Suiza desde una empresa controlada por la brasilera Odebrecht. El pago efectuado mediante cinco transferencias fueron por casi 600 mil dólares y hechas en septiembre de 2013, cuando Arribas era representante de jugadores y no era funcionario.

"El dinero partió de la cuenta bancaria 313-0-025652-9 del Standard Chartered Bank Hong Kong de una sociedad controlada por Meirelles, "RFY Import & Export Limited", calificada por la justicia brasileña como "empresa de fachada", destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasión", recordó Delgado al imputarlo.

Tras la imputación, Arribas negó la acusación y ratificó que solo recibió por la venta de la casa donde vivía en Brasil una transferencia de 70 mil dólares del cambista Leonardo Meirelles, quien según afirmó, fue "elegido por el comprador para efectuar parte del pago de dicho inmueble". "Se me acusa de tener vínculos con el escándalo Lava Jato/Odebrecht. Niego rotundamente cualquier relación con dicho caso de corrupción y reitero que no tengo ni tuve vinculación alguna con la empresa Odebrecht, con Leonador Meirelles y/o Alberto Youssef", indicó Arribas en un nuevo comunicado.

El funcionario, además, presentó un acta de una escribana que da cuenta que recibió un correo electrónico del banco Credit Suisse que afirma que solo recibió esa transferencia por 70 mil dólares por la venta del inmueble. El juez Lijo está subrogando a su par Rodolfo Canicoba Corral quien es titular del juzgado donde recaló la denuncia y por el momento se encuentra de licencia.