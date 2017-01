Una aplicación de celular para consultas legislativas Locales 26/01/2017 Redacción Es una propuesta del diputado provincial, Jorge Henn, para generar una mayor vinculación entre la ciudadanía y la Legislatura.

El diputado provincial Jorge Henn presentó un proyecto para crear un sistema informático y una aplicación para celulares inteligentes (smartphones), con el objetivo de que la población participe de consultas y encuestas sobre proyectos legislativos.

Con su iniciativa, el legislador de la UCR-NEO pretende otorgar participación activa a la ciudadanía y en especial a los jóvenes, con el fin de “fortalecer la relación Parlamento-ciudadanía a través de la aplicación de metodologías de exploración de la voluntad popular y mecanismos de participación eficientes”.

Tal como lo explicó el diputado “los avances tecnológicos permiten un campo de acción en términos de participación que es interminable, inacabado. Por eso planteamos estos proyectos que van a permitir un mayor empoderamiento de los ciudadanos y, en particular, de los más jóvenes, que van a poder participar de las decisiones y del diseño de políticas públicas”.

En este sentido, se propone la elaboración de un sistema informático y una aplicación para móviles que permitan realizar encuestas y consultas a la población sobre proyectos o iniciativas legales o institucionales de los diputados y diputadas.

En el proyecto se destaca que los sistemas serán diseñados en software libre, con las características técnicas y de seguridad necesarias para impedir que se usen sistemas tipo robot que automaticen la interacción con la encuesta y se utilizarán técnicas para que no pueda votarse dos veces desde el mismo móvil.

Los datos serán recogidos y almacenados con seguridad informática para garantizar que no puedan modificarse o utilizarse para fines distintos de la iniciativa ciudadana. Los datos personales estarán protegidos contra la destrucción o pérdida, la alteración, difusión o accesos sin autorización. Asimismo, la aplicación será autenticada con un certificado digital.

Las consultas o encuestas podrán ser propuestas por cualquier legislador, serán tratadas en comisión y deberán ser aprobadas por la Legislatura para su implementación. Los resultados no serán vinculantes sino orientativos y se publicarán sin demora por la Cámara en su sitio web.