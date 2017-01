Sinceramiento de precios no impactará en inflación Nacionales 26/01/2017 Redacción SEGUN EL GOBIERNO

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El secretario de Comercio, Miguel Braun, estimó ayer que con el nuevo régimen de transparencia los precios "van a ir bajando", aunque estimó que su impacto en la inflación "no será muy significativo". "Nosotros esperamos que bajen los precios de contado y que a través de la competencia, baje también el costo de financiamiento", dijo el funcionario en declaraciones televisivas.

Braun dijo que el régimen de sinceramiento de precios "no es una medida que apunta la inflación sino a la competencia, sobre todo en los productos que se compran en cuotas, pueden tener un impacto menor en la inflación, pero no creo que sea muy significativo".

Al criticar la administración de precios del gobierno anterior señaló que la medida "es un cambio cultural que tenemos que ir haciendo porque venimos de doce años en los que se priorizó la mentira, se permitió que las empresas se cartelicen y que no digan la verdad sobre los precios y los costos financieros". "Nos tenemos que ir acostumbrando de a poco y juntarnos para defender nuestros derechos y vamos a trabajar activamente para que haya mas transparencia de los precios y que los argentinos podamos elegir lo que más nos conviene", añadió el funcionario en declaraciones al canal TN.

Braun señaló que los planes "Ahora 12" y "Ahora 18" "van a continuar como hasta ahora" y señaló que "se va a poder seguir comprando en cuotas, pero los comercios van a tener que decir cuánto estamos pagando de costo financiero total". "Antes estaba inflado el pago de contado, porque había una interpretación errónea por parte de las empresas emisoras de tarjetas de la ley de tarjetas de créditos", señaló.



RESPALDO DEL

COMERCIO

El 84,2% de los comerciantes consultados en una encuesta respaldó la decisión de transparentar los precios, porque les permitirá "reposicionarse en el mercado" y competir "mano a mano" con grandes cadenas de supermercados, reportó ayer el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM).

Según el relevamiento, los encuestados consideraron que la medida "les permitirá establecer sus propias políticas, aparejando un importante reposicionamiento del sector y que evitará confusiones entre los consumidores".

El presidente de INDECOM, Miguel Calvete, dijo que el 84,2% de los encuestados destacó la medida y consideró que "les permitirá reposicionarse en el mercado, porque podrán competir mano a mano con las grandes cadenas de supermercados y shoppings".