Piden sanciones para canales clandestinos

SUPLEMENTO RURAL 26/01/2017 Darío H. Schueri

Ampliar FOTO ARCHIVO SENADOR ENRICO. Ya en 2015 había presentado el proyecto.

Mientras desde el Instituto Nacional del Agua estiman que los fenómenos provocados por las últimas precipitaciones pueden volverse usuales, el senador por el departamento General López, Lisandro Enrico, pide duras sanciones para quienes construyan canales clandestinos.

Carlos Paoli, director del Centro Regional del Instituto Nacional del Agua (INA) señaló que “hay un aumento de la presentación de valores extremos en las precipitaciones por lo cual este tipo de situaciones se pueden volver a presentar de manera frecuente en la región. Quizás no se repitan exactamente en los mismos lugares pero hay que estar atentos”. Paoli hizo notar que “lo mejor es tener planificados los medios con los cuales se va a responder ante estas situaciones. Sobre todo, coordinar a mediano plazo las medidas estructurales como las obras, y las no estructurales como la ocupación de zonas bajas donde la población no puede asentarse”.



ENRICO RECLAMA

DURAS SANCIONES

El senador provincial Lisandro Enrico solicitó el tratamiento de su proyecto de ley sobre canales clandestinos que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores desde octubre de 2015 y se encuentra en la Cámara de Diputados a la espera de una resolución definitiva. Al margen de las desmedidas lluvias que ocasionaron graves pérdidas económicas, la realización de canales clandestinos agudizaron el problema. Piden duras sanciones para el productor, el empresario y hasta para el chofer que maneje maquinarias que realice canales clandestinos.

La propuesta de Enrico establece un mecanismo de sanción para los casos de obras hídricas irregulares, desarrolladas sin autorización de los ministerios pertinentes: "Nuestra provincia actualmente no tiene una legislación específica que haga un control, emita una sanción y permita medidas de acción por parte del gobierno provincial o comunal, ante la construcción de una obra que genere inconvenientes o efectos negativos sobre el natural escurrimiento de aguas", manifestó el senador.

Enrico citó ejemplos de acciones a evitar según la nueva ley: la construcción de canales para desaguar bajos y conducir el líquido hacia propiedades privadas, rutas o calles públicas; la realización de terraplenes no autorizados que impiden el escurrimiento natural del agua; la saturación de conductos regionales, diseñados para el drenaje y control de una cantidad calculada de metros cúbicos. Aclaró que "no son la causa principal del problema, pero es un factor que contribuye al desorden hídrico de la región".

Finalmente Enrico también plantea el debate sobre los paradigmas agrícolas; "menos mal que se volvió a sembrar más maíz", agregó.