Los 50 años de Rafaela como ciudad según diario LA OPINION SUPLEMENTO ESPECIAL 26/01/2017 Redacción Abrimos la puerta del archivo para encontrar el ejemplar del 26 de enero de 1963, cuando se cumplía el cincuentenario de la declaración como ciudad de Rafaela. Y lo que sigue es lo que encontramos.

Ver galería 1 / 2 - FOTO LA OPINION 50 AÑOS DE CIUDAD. La crónica de LA OPINION del 26 de enero de 1963. PROGRAMA. Las actividades previstas para festejar los 50 años de ciudad.

El 26 de enero de 1963 fue sábado. Y la ciudad se vistió de fiesta, aunque a la noche una pícara tormenta impidió cerrar el programa de actividades con normalidad. ¿A qué no saben cuál fue el lugar elegido para el acto oficial y los festejos populares? La Plazoleta del Mástil, ese mismo que en el inicio de 2017 se desplomó sobre el piso a raíz de una fuerte tormenta.

Pero viajemos 54 años hacia atrás a través de la edición de ese día de LA OPINION, en el que se destaca que el "programa de actos para celebrar el cincuentenario de Rafaela ciudad, que ha de iniciarse hoy a las 19 en la Plazoleta del Mástil" comienza con la entonación del Himno Nacional Argentino por la banda de música municipal y continúa con las palabras del "comisionado Municipal, don Pedro Aimaretti" y sigue con "la misa de campaña en acción de gracias, oficiada por el Excmo. Sr. Obispo de Rafaela, monseñor Vicente Zazpe".

La agenda del acto establecía que el profesor Virgilio Cordero, miembro de la Comisión Municipal de Cultura, brindaría un discurso sobre la importancia de la celebración y el significado que alcanzó la declaración como ciudad. Posteriormente, la señorita María Estela Providenti realizará un "recitado de un fragmento del "Canto a Rafaela", de E. López Rosas.

Para el final de la celebración quedó la actuación del conjunto folklórico "Los Fortineros" , "Iberá", "Aguilar", "Los del Llano" y "Los Cantores de Abra Pampa".

El Baile Popular en la avenida Santa Fe marcaría el final de los festejos del cincuentenario de la declaración de Rafaela como ciudad, dispuesta a través de un decreto firmado en 1913 por el entonces gobernador de la provincia de Santa Fe, Manuel Menchaca.



LAS PALABRAS

DE GIMENEZ

En el artículo de LA OPINION del 26 de enero de 1963 se rescata el discurso pronunciado por el primer intendente de Rafaela, Manuel Giménez, quien hace 104 decía: "No basta tener un municipio libre y un régimen apropiado a nuestra educación y costumbres, es necesario algo más que garantice, conserve y solidifique las instituciones y ese algo más es la cooperación perseverante y continua del pueblo del Municipio". Y agrega que "esta cooperación del pueblo no es sino el cumplimiento del precepto fundamental que establece la soberanía popular dentro del gobierno, pues como enseñan los más preclaros estadistas no puede existir la soberanía popular en las democracias si la masa del pueblo, si los elementos conscientes y patriotas no toman participación activa en el régimen y la vida municipal".

El artículo de nuestro Diario recuerda en esa crónica de 1963 que "los mencionados párrafos fueron copia del Diario La Capital de Rosario, que publicara el discurso completo del Sr. Giménez con motivo de producirse el feliz acontecimiento, también este órgano periodístico haciéndose eco de la trascendencia del mismo, dedica a Rafaela más de dos páginas en una retrospectiva sintética y veraz sobre la colonia, su fundador, los primeros colonizadores".

Y concluye con una suerte de mini editorial: "Hoy la ciudad cumple sus bodas de oro, es el quincuagésimo aniversario de una gloriosa evocación histórica, hay que pensar que el júbilo que se vivió en ese entonces debió ser de proporciones ilimitadas, porque muy pocos pueblos avanzaron a pasos agigantados y en forma tan acelerada como Rafaela, para llegar en algo más de tres décadas a la categoría de ciudad. Esa misma manifestación de júbilo que se viviera hace cincuenta años debe instaurarse, ahora con más brío y con más entusiasmo. El cumplimiento de medio siglo de intensa y proficua labor ciudadana, inspirada en los sagrados ideales de la paz, de la justicia y del trabajo merece el más cálido y emotivo de todos los homenajes".