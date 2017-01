Triste, solitario y final SUPLEMENTO ESPECIAL 26/01/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO J. BARRERA OCASO. El otrora símbolo de la pujante Rafaela agoniza en el corazón de la ciudad.

La primera novela del recordado escritor, Osvaldo Soriano, apareció en las librerías con el título "Triste, solitario y final", allá por 1973. Esa selección de palabras encaja, como ironía del destino, en la actualidad del edificio de calle 9 de Julio y Belgrano de Rafaela donde funcionó el imperio comercial de los Ripamonti desde finales del siglo XIX hasta bien pasada la medianera del siglo XX.

De aquellos Grandes Almacenes apenas quedan unos muros que se sostienen a duras penas mezclados con chapas que testimonian un proyecto faraónico que nunca fue: un empresario aventurero anunció la construcción de un hotel de 9 pisos para devolverle a ese lugar aquella grandeza desvanecida con el paso de los años.

José Pepe Corrales, quien trabajó durante unos años en el centro comercial de los Ripamonti -al igual que lo había hecho su padre- escribió en LA OPINION en abril del año pasado un artículo para revalorizar esa propiedad emblemática. "Todos los días que paso frente a este edificio, una gran nostal足gia me invade al recordar lo grande que fue para la ciudad y que no creo que en el país existiera alguno igual de un solo dueño, donde sus habitantes como así también los de los pueblos vecinos encontraran lo que necesitaran, ya que había desde un alfiler hasta camiones, trilladoras y máquinas para el campo, automóviles, helade足ras, cocinas, bazar, herramientas para ferretería, electricidad, repues足tos para máquinas agrícolas, semillas, materiales para la construcción, mueblería, comestibles, fiambres, vinería, zapatería, joyas, telas de todo tipo, mercería, etc", dice Corrales.

La Recova pareciera querer resistir a la muerte inexorable con un llamado de auxilio silencioso que nadie atiende.

Los Grandes Almacenes hace mucho que pasaron al cielo de los comercios. Y el edificio donde funcionó está llegando a su final, un final triste y solitario.