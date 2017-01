Estabilidad climática para trabajar donde se pueda SUPLEMENTO RURAL 26/01/2017 Redacción CULTIVOS

Ampliar FOTO BCSF GIRASOL. Una imagen del departamento Castellanos que evidencia las consecuencias del agua.

Estabilidad climática, días soleados, altas temperaturas, con procesos de evaporación y evapotranspiración muy activos, fueron las características relevantes que se observaron en la última semana, sumado al escurrimiento superficial de los excesos hídricos. Importantes áreas modificaron los escenarios de los sistemas productivos, que siete días atrás estaban afectados en distintos grados en todos los departamentos del centro – norte santafesino.

Según el Sistema de Estimaciones Agrícolas ante dicha realidad en gran parte de los distritos se registró intensa actividad y movimiento de equipos y máquinas, reanudando; a) el proceso de siembra de soja de segunda, sorgo granífero y maíz de segunda, b) el proceso de cosecha de girasol y c) aplicaciones, monitoreos, seguimientos y controles de los cultivos. Para todos los ítems dichas actividades fueron condicionadas por el estado del piso y de los caminos secundarios o terciarios intransitables.



UN PANORAMA COMPLICADO

Según las informaciones emitidas por la Bolsa de Comercio de Santa Fe y el Ministerio de la Producción de la Provincia el cambio de las condiciones climáticas y la ausencia total de precipitaciones en toda el área permitieron la reanudación del proceso de cosecha de girasol, que se encontraba paralizado. En los distintos departamentos y a medida que el piso y accesibilidad a los lotes lo fue posibilitando, el ritmo de trilla aumentó.

Los cultivares que aún no se han cosechado continuaron su evolución, con secuelas muy marcadas por los eventos ocurridos; se observaron lotes con sectores encharcados y las zonas topográficas más bajas totalmente anegadas, volteo o caída de plantas (por vientos y suelos saturados o sobresaturados), con repercusión directa sobre los mismos. Se estimó un rendimiento promedio entre 16 a 18 qq/ha para esta campaña 2016/2017.

En cuanto al maíz temprano, los cultivares continuaron evidenciando las consecuencias del período muy húmedo, como fue la mortandad de plantas (cambio de color), de acuerdo a las posiciones topográficas (con encharcamiento - anegamiento), así se observó un amplio rango de situaciones y estados de los cultivares.

Se observó en el área de las cuencas lecheras, particularmente en los departamentos Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Martín, sureste de San Cristóbal y centro sur de San Justo, lotes con 40 cm de agua en superficie, totalmente inundados, con pérdidas totales y otros con afectaciones parciales en diferentes grados. El resto del área presentó cultivos en estados de buenos a muy buenos.

Además el proceso de siembra de sorgo granífero logró un 85% en su grado de avance, lo que representó aproximadamente unas 55.250 ha. En relación a la campaña anterior presentó un retraso de 15 puntos, el mismo se fue concretando en todos los departamentos del área de estudio, reanudando el proceso que estaba detenido.

Los cultivares implantados se han desarrollado sin inconvenientes bajo buenas condiciones, con buen crecimiento y desarrollo, con uniformidad de lotes y buenas estructuras de las plantas, con una amplia gama de estadios fenológicos que fueron desde germinación hasta comienzo de floración. También como el resto de cultivos han sufrido distintos grados de afectación en relación directa a la topografía de los lotes. Situación que se continuará monitoreando a medida que los excesos hídricos disminuyan y puedan evaluarse las consecuencias.



SOJA COMPROMETIDA

Los cultivares de soja de primera sembrados en lotes con diferentes posiciones topográficas: alta plana, alta, media, media baja, baja y plano cóncava, se desarrollaron normalmente desde su inicio y las consecuencias del período de excesos hídricos continuó mostrando los diferentes grados de impactos en toda el área sembrada. Transcurridos siete días donde el proceso de evaporación y evapotranspiración fue importante, sumado al escurrimiento superficial, generaron condiciones que de acuerdo a los distintos grados de afectación, permitieron una reacción favorable.

Para evaluar las pérdidas de hectáreas sembradas y no cosechables, se efectuará un monitoreo y evaluación en la próxima semana. Considerando entonces quince días posteriores a los eventos acaecidos, tiempo prudencial que evidenciaría el mayor impacto de la afectación.

Se observó en los distintos departamentos que ante el desarrollo, crecimiento, expansión y escape de malezas resistentes; como yuyo colorado, sorgo de alepo y rama negra y otras malezas se concretaron aplicaciones y controles; la misma estuvo regulada por la transitabilidad de los caminos y la accesibilidad a los lotes.

Finalmente, el proceso de siembra de soja de segunda logró un 93% en su grado de avance, lo que representó aproximadamente unas 511.500 ha, sobre una intención de siembra para esta campaña 2016/2017, de aproximadamente unas 550.000 ha; en relación a la campaña anterior presentó un retraso de 7 puntos.

La siembra se reanudó, aumentando el ritmo de avance a medida que las condiciones de piso y la cama de siembra lo fueron permitiendo. En muchos lotes de acuerdo a la planificación, tras la cosecha de girasol, se realizaron tareas mecánicas de acondicionamiento de suelo y posterior siembra.

Ante los escenarios mencionados por la presencia de malezas en aumento, se comenzó con las aplicaciones, pero se continuó observando áreas muy encharcadas – anegadas, mortandad de plantas y problemas en el crecimiento y desarrollo generando una situación complicada y muy compleja para los cultivares, advirtiendo un futuro muy incierto.