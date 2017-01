Cumbre de Gobernadores para fijar criterio conjunto Locales 26/01/2017 Redacción Leer mas ...

La Nación no convocará a paritarias previo a las negociaciones que tendrán los Gobernadores con los diferentes gremios provinciales. Consecuentemente, no tendrán ningún tipo de referencia. Es por eso que se convocaron a una cumbre para la semana próxima, que se llevará a cabo entre el jueves y viernes en Buenos Aires, en donde buscarán coincidir en un techo para los diferentes incrementos.

De acuerdo a Ambito Financiero, la decisión de Mauricio Macri de no fijar pautas salariales con los docentes a nivel nacional -la primera discusión paritaria de todos los años-, sino solamente hablar de cuestiones laborales, dejó sin ningún tipo de referencia a los mandatarios provinciales. El miedo es que algún Gobernador se "desmarque" y pueda brindar un porcentaje de aumento superior al que puedan dar las arcas de cada distrito. Recordemos que la pauta inflacionaria en el Presupuesto Nacional oscila entre un 17% y un 23%. Largamente inferior a las pretensiones de los gremios, que arrancan en un 35%, dado que quieren recuperar el poder adquisitivo perdido el año pasado (estimado por los sindicatos entre un 6 y un 9 por ciento).

La preocupación de los mandatarios es doble: buscan esquivar una catarata de paros en el inicio del ciclo lectivo previsto para el 6 de marzo pero además -y fundamentalmente- intentan proteger las finanzas provinciales, ya que el round con los maestros suele ser el caso testigo para encarar luego las conversaciones con el resto de los sindicatos de la administración pública.

Ayer dábamos cuenta que el Gobernador Miguel Lifschitz aseguró que "en las próximas semanas" arrancará el diálogo con los maestros, que rechazan la posibilidad de un incremento del 20%. "Estamos totalmente abiertos para conversar y analizar distintas alternativas", sostuvo, además de remarcar que "cada provincia tendrá su criterio porque por decisión del presidente Mauricio Macri no vamos a contar con la paritaria nacional que nos servía como referencia". Casi calcadas fueron las palabras del justicialista entrerriano Gustavo Bordet, mientras que la bonaerense macrista María Eugenia Vidal podría llamar en la semana del 6 de febrero al Frente Gremial Docente -integrado por SUTEBA, FEB, UDA, SADOP y AMET- y a UDOCBA.

Mientras tanto, los Gobernadores de Cambiemos planean reunirse la próxima semana para fijar, en conjunto, un techo porcentual a las inminentes paritarias docentes, con vistas al inicio del próximo ciclo lectivo.

Según pudo saber la agencia de noticias NA de voceros de tres jefes provinciales, la reunión sería el jueves 2 o el viernes 3 de febrero en Buenos Aires, con la idea de unificar posiciones ante el reclamo de los gremios que ya comenzó a escalar.