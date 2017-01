Estiman que Estados Unidos no trabará las importaciones SUPLEMENTO RURAL 26/01/2017 Redacción Argentina tiene pensado exportar carne a Norteamérica, situación que podría estar en peligro luego de las primeras decisiones de Donald Trump. No obstante Mario Ravettino, titular del Consorcio de Exportadores, afirmó que "hubo un error en la comunicación de lo que ocurrió con los limones por parte de los medios".

Ampliar FOTO ARCHIVO FRIGORIFICOS. Esperan encontrar una gran salida comercial en Estados Unidos.

El presidente del Consorcio Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), Mario Ravettino, no cree que vaya a haber problemas en las negociaciones para la reapertura del mercado de Estados Unidos a la carne argentina, tras la suspensión de la importación de limones del noroeste por 60 días. Además, Ravettino bregó por la baja de la informalidad en la actividad cárnica y por la eliminación de la faena de animales livianos.

“Hubo un error en la comunicación de lo que ocurrió con los limones por parte de los medios. Lo que hizo (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump no fue distinto a lo que hizo cuando empezó la gestión de Obama o Bush, los cuales detuvieron todas las decisiones de apertura de mercado para realizar un análisis sobre el tema. Una vez superado ese proceso de estudio va a volver a la normalidad. No se trata de algo en contra de Argentina”, dijo Ravettino, quien no ve “que vaya a haber problemas” en las negociaciones para la reapertura del mercado de ese país a la carne argentina.

A su vez, el presidente de la entidad indicó que uno de los grandes problemas que afecta el crecimiento de la industria es la informalidad.

Según Ravettino, este es “el gran problema nuestro. La industria solo tendrá futuro cuando empiece a regularizarse. Hoy tenemos un alto grado de informalidad, que llega al 50%, que va desde la evasión absoluta de impuestos hasta cuestiones sanitarias. Esto viene desde hace mucho con la falta de los controles estatales”.

Otro punto que tocó el titular de ABC fue la problemática de la faena de animales de poco peso, la cual pidió “que se termine” y afirmó que es necesario “eliminar el mito de que un animal pequeño representa ternura en su carne. En todos los países del mundo los animales que se faenan son novillos de 450 kilos para arriba. Tenemos que entender que es mucho más difícil crear un animal que llevarlo a ese peso”.

Sin embargo, Ravettino remarcó a 2016 “como un año importante” para la actividad y señaló: “se pudo revertir la curva descendente en lo que respecta a las exportaciones de carne, por más que no hayamos vendido grandes volúmenes. De todas maneras, este fue un 20% mayor que el 2015 y si incrementamos el stock ganadero vamos a aumentar el saldo exportable”.

Los datos difundidos por ABC signaron que el año pasado se exportaron 237.000 toneladas peso res, un 19% más que en 2015, aunque en términos absolutos el aumento “fue de apenas” 38.000 toneladas peso res. De este total, China adquirió 56.000 toneladas.

Esto significó un valor total acumulado de U$S 1.070 millones, que trepó a U$S 1.260 millones gracias al aporte de las menudencias de origen vacuno, un 20% superior al año precedente, a un precio promedio de U$S 4.515 por tonelada peso res, lo que supuso un alza en el mismo de 3,5%. internanual.

“Logramos revertir el proceso de estancamiento de exportaciones y con la recuperación del stock ganadero vamos a tener más saldos exportables manteniendo el mercado interno abastecido”, explicó Ravettino y subrayó que “de la faena total nacional, el 92% es destinada al mercado interno y el restante 8% al exterior, cuando siempre fue que el 80% quedaba acá y el restante afuera”.