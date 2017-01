Unión: próximo rival de Atlético Deportes 26/01/2017 Redacción Leer mas ...

Unión de Santa Fe se prepara para recibir el próximo sábado, en principio en el estadio 15 de Abril y sólo con acceso para la prensa, a Atlético de Rafaela en un nuevo amistoso de pretemporada.

Juan Pablo Pumpido aún no confirmó el equipo que utilizará para enfrentar a la "Crema" y mientras pone a punto al único de los refuerzos —Mauro “Pitu” Cejas, que llegó desde el Puebla de México— y recupera a algunos jugadores con las molestias lógicas de la exigente pretemporada, tanto Pumpido como Mazzoni y Donnet resolvieron seguir con la misma idea: ensayar mezclando titulares y suplentes. Es decir, sin poner en campo por ahora un posible once titular.

“Arrancamos una semana diferente, porque ya sabemos que tenemos por delante un partido el sábado, otro el martes y el restante al sábado siguiente. Entonces ahora estamos trabajando en la puesta a punto para llegar bien a esos partidos. No creo que ya pongamos una base, porque aún falta casi un mes para que comience el fútbol, como viene la mano será en marzo. Tengo que parar dos equipos, pero sólo pensando en que todos se muevan. Más adelante analizaremos quiénes estarán contra River”, contó el DT del 'Tate' en declaraciones a la prensa.

La semana pasada, en Mar del Plata, Unión se midió con Quilmes en dos partidos de 60 minutos y en ambos, con triunfo por 1 a 0 para los santafesinos.

En el primero de los juegos, Unión alistó a Nereo Fernández; Ezequiel Spies, Agustín Sandona, Leonardo Sánchez y Bruno Pitton; Mauro Pitton, Manuel De Iriondo, Lorenzo González y Diego Godoy; Lucas Gamba y Federico Anselmo. En tanto que para el segundo de los partidos, los rojiblancos de Santa Fe alistaron a: Matías Castro; Ema Brítez, García Guerreño, Fleita y Nahuel Zárate; Villar, Acevedo, Rivero y Bracamonte; Gallegos y Franco Soldano.